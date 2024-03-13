Какие направления AirBaltic из Таллинна оказались самыми популярными?

Из Таллинна AirBaltic выполняет один еженедельный рейс на Гран-Канары, три еженедельных рейса в Копенгаген и четыре еженедельных рейса в Брюссель. Кроме того, в последний месяц зимы были популярны рейсы до Тенерифе, Амстердама, Риги и Вильнюса, сообщила авиакомпания.

В предстоящем летнем сезоне AirBaltic планирует расширить предложение услуг из Таллинна, открыв прямые рейсы в Биллунд, на Мальту и в Бургас. Кроме того, авиакомпания увеличит количество рейсов между Таллинном и Вильнюсом.

Всего авиакомпания предлагает полеты по более чем 130 направлениям из Риги, Таллинна, Вильнюса, Тампере и сезонно из Гран-Канарии.