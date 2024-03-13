Данные исследования: даже активные занятия спортом не сделают лимонад безвредным

Результаты исследования показывают, что две бутылки лимонада в неделю могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Если пить лимонад каждый день, риск заболеть еще выше.

В ходе исследования ученые проанализировали данные 100 000 взрослых старше 30 лет. Исследователи заметили, что физическая активность не может компенсировать вредное воздействие сладких напитков. Несмотря на то, что некоторые ставшие объектом изучения люди занимались спортом по 150 минут в неделю (чуть более 21 минуты в день), вредное воздействие подслащенных напитков на их здоровье сохранялось.

По мнению экспертов в области здравоохранения, избыток сахара может привести к хроническому воспалению и ожирению, которые являются факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, он замедляет обмен веществ, что способствует лишнему весу.

На прошлой неделе правительство Эстонии объявило, что хочет ввести налог на подслащенные напитки. Желание побудить людей делать здоровый выбор было названо одной из причин введения этого налога.

Результаты исследования были опубликованы в издании The American Journal of Clinical Nutrition.