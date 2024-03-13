В Финляндии хотят повысить налоги на вредные для здоровья продукты и электромобили

«Налоги на вредные продукты питания или сахар могут сыграть свою роль наряду с налогообложением никотиновых продуктов и алкоголя», – говорит Пурра.

Министр финансов не вдохновлена идеей повышения НДС на продукты питания в целом.

«Потребление трансжиров, соли и сахара слишком высоко, как и в случае с алкоголем и табаком. Укреплению здоровья также нужно уделять больше внимания, – считает Пурра. – А учитывая, что человек побывал на Луне, этот налог не станет для него непосильным».

По ее словам, подоходный налог в Финляндии, уже высок, поэтому его не следует ужесточать.

При этом Пурра ясно дала понять, что владельцы электромобилей будут облагаться более высоким налогом, тогда как налог на транспортные средства, работающие на топливе, повышать не стоит.

«Ясно, что в будущем налоговая нагрузка на электромобили возрастет по сравнению с нынешней», – констатировала министр.

Также, по словам Пурры, планируется реформировать налог на недвижимость.