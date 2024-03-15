Нынешний мэр Нарвы Яан Тоотс вступил в должность пятого октября 2023 года, а а 19 октября того же года был утвержден состав возглавляемой им управы. Rus.Postimees поговорил с видными нарвитянами и узнал, как они оценивают деятельность мэра за прошедшее время.
Испанский стыд, держит Нарву на плаву, слабый управленец: что нарвитяне думают о правлении Яана Тоотса?
Денис Ларченко, оппозиционный депутат Нарвского городского собрания, фракция Narva
К моему глубочайшему сожалению, многие догадки и предубеждения касаемо нового мэра оказались пророческими. Уже в самом начале о Тоотсе говорили как о марионетке в руках Евграфова. В эстоноязычной медиа его неоднократно называли танкистом. Ему приходится выполнять всю «грязную» работу, на которой настаивают члены правящей фракции. Отсюда и метаморфозы с постами руководителей различных муниципальных учреждений, а также его полное непонимание многих важных для города тем и вопросов.
Оппозиция пишет и задает ему много вопросов. Причина тому – его постоянное вранье. Понятно, что ответы пишут за него чиновники, но хуже то, что он даже не готовится к своим ответам. Регулярное чувство испанского стыда за мэра города возникает не только у оппозиции, но и у членов правящей фракции.
Дни правления Тоотса запомнились тем, что он ни за что не несет ответственности, производит рокировки в муниципальных учреждениях в угоду «обездоленных» депутатов правящей фракции и занимается расточительством. Устраивает дорогостоящие празднования за счет городских средств, обновляет автопарк горуправы, а до реальных дел так дойти и не может. Увы, но руководителя города из него так и не получилось. Нарве нужны содержательные идеи и руководители, а устраивать «пир во время чумы» я считаю верхом безответственности.
Михаил Паншин, нарвский общественный деятель и член Центристской партии
На мой взгляд, в Нарве ничего хорошего от мэрства не происходит. Пол года застоя. Лишь неумелые попытки закрыть «дыры», оставшиеся от прошлой власти: закрытие школ, переход на новую систему образования, уборка улиц, система управления городом и прочее.
Ко всему этому негативу можно добавить и покупку новой машины для мэра. В период, когда коммунальные платежи жителей Нарвы выросли на 100-110%, управа Тоотса абсолютно ничего не предпринимает, чтобы снизить нагрузку на граждан, но покупает себе новое авто, повышает зарплаты новым заместителям мэра. Все проекты, которые сейчас на слуху - это логичная реализация проектов позапрошлой управы и позапрошлого мэра.
К минусам правления Тоотса нужно отнести отсутствие должной коммуникации с жителями Нарвы: отправка в отставку члена правления нарвской больницы Аго Кыргвеэ тому пример. Стыдно смотреть, как мэр, выступая перед депутатами городского собрания Нарвы, отвечая на их вопросы, читает по листу ответы, заранее не подготовившись к выступлению. Яан Тоотс - слабый управленец. Он не умеет представить Нарву на уровне государства. К плюсам его работы можно отнести только то, что он не мешает работе депутатов Нарвского городского собрания.
Алексей Евграфов, депутат Нарвского горсобрания, председатель фракции Narva
У Яна есть способность привлечь в город очень большое количество предпринимателей, политических фигур, послов. Он держит Нарву на плаву. Нарва имеет большое значение в Эстонии, и Ян это поддерживает, в этом он молодец. Я вижу, что у него огромное желание вникнуть в те проблемы, которые у города есть. Из минусов я бы отметил проблему с коммуникацией, но сейчас на место пресс-секретаря горуправы был взят новый человек, и я надеюсь, что на этот раз все получится. Жители может быть мало видят, что происходит в жизни мэра, мало видят, как он работает, и нужно наладить этот контакт.
У Тоотса есть возможность остаться мэром города и после выборов в 2025 году, но тут должно сойтись сразу несколько звезд: желание должно быть у него самого, у его команды. Да и мы сами должны убедить жителей города в том, что у нас получается управлять городом, и на выборах они должны будут проголосовать, выказав поддержку нашей команде. И если все получится, то я не вижу никаких препятствий для того, чтобы Тоотс оставался мэром.
Любовь Фомина, Основатель нарвского клуба ассоциации деловых и предприимчивых женщин EENA, «Женщина года Нарвы 2023»
У мэра две сложных задачи: выполнять волю политиков большинства и организовывать работу управы. С первой задачей мэр справляется хорошо: правящие сказали Солдинаскую школу закрыть, и, хотя мэр на встрече с коллективом школы обещал иное, пришлось подчиниться! Что касается второй задачи, на мой взгляд, есть над чем работать. Конечно, всем не угодишь и период 150 дней как-то быстро прошёл, а тут гололёд и фирма по уборке не выбрана! Также считаю, что руководитель управы должен больше общаться с народом, чтобы знать о проблемах в городе. Кнопку с предложениями на сайте не все могут найти, особенно старшее поколение.
Гололёд прошёл, теперь мэр может и по городу прогуляться, познакомиться с горожанами в неформальной обстановке. Можно и встречу с горожанами организовать, но по этому поводу тоже тихо. Желание быть активными на благо города, мне кажется, у горожан поубавилось! Это заметно и в социальных сетях и из общения с некоторыми ключевыми группами.
С мэром общалась только на приёмах, и он обещал встретиться с нашим клубом после отпуска. Но я оптимистка и надеюсь, что строгость у мэра только на лице, а в душе он добрый и порядочный человек!
Роман Викулов, журналист
При Райк реальная конструкция власти была обратной нынешней. Именно она была лидером, двигателем буквально всего, направляя работу своей команды в горсобрании, своей фракции. Тоотс - ее полная противоположность.
Взаимодействие с горсобранием - в лучшем случае видимость, но странно было бы в этом обвинять именно его. Возможно, никогда не жившего в Нарве тартусского центриста для этого в градоначальники депутаты и взяли - чтобы особенно не мешал. В день избрания Яан Тоотс заявил, что будет хозяйственником, а политикой заниматься не станет. Он верен своему обещанию. С нарвитянами особенно не заигрывает, порой говорит что-то их раздражающее, больших мероприятий, на которых все желающие смогли бы пообщаться ним, задать вопросы, не проводит, Facebook не ведет. И будто подчеркивает свою отстраненность, продолжая жить в соседнем Нарва-Йыэсуу, где поселился с момента прибытия в приграничный город.
Подводить итоги первых 150 дней Яана Тоотса в кресле мэра Нарвы, итоги работы нового состава управы, того, как она руководит городом, направляет его развитие, решает проблемы - бессмысленное занятие. У этой ветви новой нарвской власти права ни инициативу нет. Все ключевые вопросы решаются внутри правящей фракции «Нарва», а мэр и управа как будто наблюдают со стороны, угадывая, что будет дальше, не всегда успешно.