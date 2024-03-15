Испанский стыд, держит Нарву на плаву, слабый управленец: что нарвитяне думают о правлении Яана Тоотса?

На мой взгляд, в Нарве ничего хорошего от мэрства не происходит. Пол года застоя. Лишь неумелые попытки закрыть «дыры», оставшиеся от прошлой власти: закрытие школ, переход на новую систему образования, уборка улиц, система управления городом и прочее.

Ко всему этому негативу можно добавить и покупку новой машины для мэра. В период, когда коммунальные платежи жителей Нарвы выросли на 100-110%, управа Тоотса абсолютно ничего не предпринимает, чтобы снизить нагрузку на граждан, но покупает себе новое авто, повышает зарплаты новым заместителям мэра. Все проекты, которые сейчас на слуху - это логичная реализация проектов позапрошлой управы и позапрошлого мэра.

Михаил Паншин. Фото: Фото из личного архива

К минусам правления Тоотса нужно отнести отсутствие должной коммуникации с жителями Нарвы: отправка в отставку члена правления нарвской больницы Аго Кыргвеэ тому пример. Стыдно смотреть, как мэр, выступая перед депутатами городского собрания Нарвы, отвечая на их вопросы, читает по листу ответы, заранее не подготовившись к выступлению. Яан Тоотс - слабый управленец. Он не умеет представить Нарву на уровне государства. К плюсам его работы можно отнести только то, что он не мешает работе депутатов Нарвского городского собрания.

Алексей Евграфов, депутат Нарвского горсобрания, председатель фракции Narva