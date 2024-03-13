Neste проведет сокращения работников

В январе компания Neste объявила, что объединит три подразделения по производству возобновляемых продуктов в одно и реорганизует систему распределения функций. Затем компания была намерена начать переговоры о сокращениях.

По результатам этих переговоров стало известно, что в Финляндии будет сокращено примерно 320 рабочих мест. Во всем мире Neste, по имеющимся планам, сократит еще 70 рабочих мест.

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2 ноября 2023 года Positmees написал, что топливная компания Neste планирует сократить около 400 рабочих мест, большая часть из которых находится в Финляндии. Сокращения планировались как часть реорганизации компании, цель которой - повысить конкурентоспособность компании и сэкономить почти 50 млн евро, о чем писал новостной портал финской национальной телекомпании Yle.

3 ноября Postimees написал, что запросил у эстонского подразделения Neste информацию от том, коснутся ли сокращения и эстонского филмала. Менеджер по маркетингу и коммуникациям Neste Ристо Сюллусте попросил адресовать этот вопрос финской материнской компании, которая опубликовала информацию о грядущих сокращениях.

Представитель финской компании Neste Oyj подтвердил Postimees, что за пределами Финляндии планируется уволить 50-100 человек. Он подчеркнул, что это предварительная оценка. Также неясно, сколько людей будет уволено в конкретных странах. Об этом предполагалось объявить весной 2024 года.