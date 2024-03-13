Спад промышленного производства в Эстонии оказался одним из самых резких в ЕС

Объем промышленного производства в еврозоне и ЕС также снизился - на 3,2 и 2,1 процента за месяц соответственно и на 6,7 и 5,7 процента в годовом исчислении, сообщил Eurostat.

По сравнению с прошлым годом, в январе в еврозоне выросло только производство энергии, и то на скромные 0,3 процента. В то же время производство капитальных товаров упало на 12,1 процента, производство товаров длительного пользования на 8,4 процента, производство товаров краткосрочного пользования на 3,1 процента, а производство промежуточных товаров на 2,5 процента.

В расчете на Европейский союз производство энергии увеличилось за год на 0,6 процента. Производство капитальных товаров сократилось на 10,1 процента, товаров длительного пользования на 8,1 процента, производство промежуточных товаров на 3,3 процента и товаров краткосрочного пользования на 1,3 процента.

Наибольший рост объема промышленного производства в январе в годовом исчислении составил 12,2 процента в Словении, 10,5 процента в Греции и 5,3 процента в Дании. Наибольшее снижение было зарегистрировано в Ирландии - 34,1 процента. В Эстонии падение составило 8,6 процента, а в Болгарии - 7,6 процента.

За месяц в еврозоне наибольшее снижение производства капитальных товаров составило 14,5 процента, после того как месяцем ранее производство выросло на 20,5 процента. За ним следует производство товаров длительного пользования с падением на 1,2 процента и товаров краткосрочного пользования на 0,3 процента. Производство энергии увеличилось на 0,5 процента, а производство промежуточных товаров на 2,6 процента.

В Европейском союзе за месяц производство капитальных товаров упало на 12,8 процента, товаров краткосрочного пользования на 0,5 процента, а товаров длительного пользования на 0,1 процента. Объем производства промежуточных товаров увеличился на 2,9 процента, а производство энергии на 0,6 процента.

Среди стран-членов, по которым Eurostat собирает данные, наибольший рост объема промышленного производства за месяц составил 13,3 процента в Польше, 10,6 процента в Словении и 7,2 процента в Литве. Наибольшее снижение было зафиксировано в Ирландии - 29 процентов, на Мальте - 9,4 процента и в Эстонии - 6,6 процента.