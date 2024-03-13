Министр юстиции инициировал служебный надзор в отношении прокуратуры

Отвечая на связанный с прокуратурой вопрос на инфочасе Рийгикогу в среду, Лаанет сказал, что его интересует, почему от генерального прокурора страны Андреса Пармаса не поступило ни одного упрека до того, как выяснилось, что его не избрали председателем Таллиннского окружного суда.

Лаанет отметил, что необходима ясность. «Для того, чтобы внести эту ясность, я подписал в 17.30 в понедельник вечером здесь же, во дворе Рийгикогу, приказ провести служебный надзор в течение года: что произошло, как все это произошло, чтобы проверить законность, целесообразность и результативность деятельности прокуратуры», - сказал Лаанет.

Министр пояснил, что правовым основанием для инициирования служебного надзора являются закон о правительстве, закон о прокуратуре и устав прокуратуры. «Независимость прокуратуры не является абсолютной. Прокуратура действительно независима от исполнительной власти - это проведение конкретных уголовных производств. Это контролирует суд», - сказал министр.

Лаанет сказал, что министр юстиции отвечает за служебную сторону. «Моя обязанность - гарантировать, что прокуратура работает в соответствии с законами, целесообразно и результативно», - сказал он. Он добавил, что в том, что касалось потенциального воздействия или правонарушений, генпрокурору следовало вместо СМИ обратиться в Министерство юстиции или Полицию безопасности.

Премьер-министр Кая Каллас сказала на инфочасе Рийгикогу, что деятельность прокуратуры входит в сферу компетенции Министерства юстиции, но подчеркнула, что Эстония - правовое государство и независимость прокуратуры должна быть гарантирована.

«Это правда, что независимость прокуратуры должна быть гарантирована, и она должна не только быть независимой, но и выглядеть независимой, что значит, что следует воздерживаться от любых политических вмешательств в деятельность прокуратуры», - сказала Каллас.

Генеральный прокурор страны Андрес Пармас сказал на прошлой неделе, что ему непонятны слова министра юстиции Калле Лаанета о применении в его отношении дисциплинарного взыскания.

«Министр юстиции Калле Лаанет в среду вечером сообщил в СМИ, что думает о возбуждении дисциплинарного взыскания в отношении меня как генерального прокурора страны, поскольку, по мнению министра, я не был в своей работе достаточно ответственным, точным и требовательным к себе и своим подчиненным», - сказал тогда Пармас.