19-летний хоккеист признан виновным в изнасиловании

Инцидент произошел на вечеринке в Хельсинки летом 2021 года. На момент преступления Ренни было 17 лет. Суд приговорил молодого человека к одному году условно.

Хотя Ренни и не придется сидеть за решеткой, он может попрощаться со своей хоккейной карьерой. Хотя в юности он был членом сборных Финляндии U18 и U20, с момента начала уголовного расследования он был отстранен от всей работы национальной сборной.

Также после обвинительного приговора контракт с юношей расторг его нынешний родной клуб «Тампере Таппара», за который он провел в общей сложности 64 матча в финской премьер-лиге.

Кроме того, от Ренни прекратил сотрудничество и клуб НХЛ «Калгари Флэймз», который приобрел права игрока молодого человека на драфте 2022 года.

«Калгари Флэймз» отказывается от своих прав на Топи Ренна», - сообщили они в СМИ.

Сам Ренни прокомментировал обвинительное решение в пресс-релизе следующим образом: «С момента инцидента прошло почти три года, и это время было чрезвычайно трудным для всех участников. Это затронуло не только меня, но и мою семью и близких. Также это бросило тень на сообщество Таппара, «Калгари Флэймз» и многих других. Я хочу от всего сердца извиниться перед всеми, кого это коснулось».