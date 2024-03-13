Inditex, крупнейший в мире ритейлер модной одежды и владелец международным брендом Zara, сообщил в среду, 13 марта, о рекордной прибыли за 2023 год, обусловленной распродажами и решением поднять цены.
Компания, владеющая магазинами одежды Zara, получила рекордную прибыль
Чистая прибыль компании в прошлом году составила 5,4 миллиарда евро, что на 30 процентов больше, чем в 2022 году (4,1 миллиарда евро). Прошлогодняя прибыль также оказалась рекордной.
В число восьми брендов модного гиганта также входят, например, Pull&Bear и более элитный бренд Massimo Dutti.
Два магазина Zara также расположены в Таллинне, в торговых центрах Виру и Юлемисте. Магазинами Zara в Эстонии управляет Apranga Group.