Ладынская-Кубитc: не стесняйтесь легкого акцента, он хранит историю ваших отношений с выученным языком

Выдержки из беседы:

- Сегодня перед зданием канцелярии президента в Кадриорге третий год подряд по случаю этой даты пройдут большие литературные чтения. Вы тоже сегодня участвуете в этой акции. Насколько волнительное это мероприятие, кто выбирает тексты для чтения?

- Конечно, это предложение было очень волнительным. Первый раз мне предоставилась такая возможность. Это очень здорово, что есть не только такие традиции, что существуют испокон веков, или просто много лет, но и те, которые возникли совсем недавно и которые мы стараемся поддерживать.

Это как раз совсем новая традиция - возможность читать в Кадриорге в этот день тексты. Это должны быть обязательно тексты на эстонском, но не обязательно эстонских авторов. Это может быть и классика мировой литературы, и просто какие-то социально значимые тексты, и даже тексты из соцсетей.

Это может быть что угодно, лишь бы это было на эстонском языке. Человек, который приглашен, приходит в назначенное время и читает выбранный им текст. Нет ничего такого, что было бы тебе заранее предложено, предписано…

- Программа произвольная, а не обязательная?