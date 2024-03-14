Сегодня, 14 марта, в Эстонии отмечается День родного языка. О том, какое значение имеет этот праздник для эстонского общества, для сохранения эстонского языка и культуры, каким образом уместно отмечать его тем жителям Эстонии, чьим родным языком является не эстонский, и о многом другом в студии Postimees порассуждала бывший депутат Рийгикогу, представитель партии «Отечество» Виктория Ладынская-Кубитс.
Ладынская-Кубитc: не стесняйтесь легкого акцента, он хранит историю ваших отношений с выученным языком
Выдержки из беседы:
- Сегодня перед зданием канцелярии президента в Кадриорге третий год подряд по случаю этой даты пройдут большие литературные чтения. Вы тоже сегодня участвуете в этой акции. Насколько волнительное это мероприятие, кто выбирает тексты для чтения?
- Конечно, это предложение было очень волнительным. Первый раз мне предоставилась такая возможность. Это очень здорово, что есть не только такие традиции, что существуют испокон веков, или просто много лет, но и те, которые возникли совсем недавно и которые мы стараемся поддерживать.
Это как раз совсем новая традиция - возможность читать в Кадриорге в этот день тексты. Это должны быть обязательно тексты на эстонском, но не обязательно эстонских авторов. Это может быть и классика мировой литературы, и просто какие-то социально значимые тексты, и даже тексты из соцсетей.
Это может быть что угодно, лишь бы это было на эстонском языке. Человек, который приглашен, приходит в назначенное время и читает выбранный им текст. Нет ничего такого, что было бы тебе заранее предложено, предписано…
- Программа произвольная, а не обязательная?
- Да. Технически это сложная процедура, есть огромное количество людей, которые должны, сменяя друг друга, от рассвета и до заката читать выбранные ими отрывки. Это, безусловно, ответственность. Поначалу мне было боязно, но одновременно и приятно, а сейчас уже по большей части только боязно, потому что я выбрала серьезное произведение, «Пророк Малтсвет» Эдуарда Вильде, такой отрывок из него, который возможно прочитать за отведенные мне девять минут.
Эта книга имеет для меня особое значение. Я закончила обычную русскую школу в Ласнамяэ, когда-то это была школа №65, а сейчас Ляэнемереская гимназия. У нас была совершенно невероятная учительница русского языка и литературы, Валентина Владимировна Вересенко. Она была для меня примером человека, влюбленного в литературу и в свой предмет.
Она умела и ученикам преподносить произведения так, что в эти произведения было невозможно не влюбиться. И в какой-то момент в дополнение к основной программе она пригласила в нашу школу актера Русского театра Евгения Ивановича Власова. Он согласился заниматься с нами в небольшом театральном кружке.
Школьная программа была насыщенная, но эстонских произведений там было довольно мало, и они проходили как бы мимо нас. И вот однажды Евгений Иванович показал мне книгу Вильде; я сказала, что нет, я ее еще не читала, но в итоге именно по его наставлению это произведение стало для меня самой важной из книг, через которые для меня открылась эстонская литература. И благодаря Евгению Ивановичу Власову я в своем выпускном сочинении уже упоминала эстонских авторов, например, Таммсааре.
- А я выпускное сочинение писал по «Войне в Махтра» Вильде! Хочу спросить вас вот о чем: одна из целей сегодняшнего праздника обозначена как «сохранение чистоты эстонского языка». Значит ли это, что этот праздник больше рассчитан на людей с отличным владением эстонским, а другим людям больше подходит роль зрителя, а не активного участника праздничных мероприятий?
- Я думаю, что каждый человек может выбрать для себя подходящие формы и возможности участия в этом празднике. Это зависит от желания людей. Есть мероприятия, которые можно просто посетить, те же самые чтения в Кадриорге. Это доступно для всех, или можно просто посмотреть онлайн-трансляцию в интернете.
Можно было написать диктант и проверить свое знание эстонского языка. Так что мне кажется, что формы участия в этом празднике достаточно свободные. Человек может сам выбрать, как ему праздновать.
Если говорить о сути сегодняшнего праздника, то я бы хотела отметить такой интересный момент. Сегодня в Эстонии отмечается Emakeelepäev; когда человек начинает изучать какой-то язык, он какое-то время переводит термины дословно, и тогда получается, что речь идет о языке матери, языке мамы. Однако по мере продолжения изучения языка открывается много новых его возможностей, и в случае Emakeelepäev тоже в какой-то момент можно понять, что смысл этого праздника не совсем в том, что получается в дословном переводе.
Скорее, подразумевается родная речь, и в действительности к еmakeel в эстонском языке напрашивается сразу пара: есть emakeel и есть isamaa. И в отношении isamaa мне порой немного режет ухо, когда это слово переводится как «отечество», хотя это и правильный перевод. Но в нынешнем контексте, как мне кажется, это больше земля родителей, земля предков.
Но в эстонском языке эти два понятия понятия соединяются, и часто под одним из них подразумевается как раз второе, и я думаю, что в случае сегодняшнего праздника речь примерно вот о чем: на этой земле мы воспеваем язык наших предков. Так что это день празднования языка этой земли, языка этой страны.
- Таким образом, этот праздник на государственном уровне должен быть именно привязанным к эстонскому языку и культуре, или же в этот день все-таки уместны и площадки для других языков и культур? Например, в этот день Министерство культуры ведь называет лауреатов премий и за лучшие литературные произведения местных авторов на русском языке…
- Да, совершенно верно. Есть то значение этого праздника, которое мы подчеркиваем, но мы - страна победившей демократии, и у нас есть более двухсот разных языков в разных домах в Эстонии. Это очень разноликая палитра.
У нас есть разные институты, дома эстонского языка, Фонд интеграции и множество других ответственных за эту сферу учреждений и лиц, которые подчеркивают эту многоликость и эту многоязычность. Поэтому я думаю, что если какой-то человек в эту дату хочет как-то позаботиться и о своем родном языке, то совершенно логично, что никаких запретов на это нет.
Напротив, мне кажется, что это очень важно, когда человек заботится и о своих корнях. Другое дело, что есть государственное значение этой даты, и есть то значение, которое ты сам можешь придать этому дню.
- Вы уже упомянули об еще одной традиции, связанной с этим днем, о написании диктанта. По вашему мнению, сохранение и развитие языка в большей степени нуждается в тех людях, кто умеет хорошо писать диктанты, или в тех, кто умеет лучше писать сочинения?
- Это тот важный вопрос, который заботит всех еще со времен школы. У каждого он в голове присутствует. Мне милее сочинения. Мне и в школе больше нравились сочинения, они позволяют высказать свою мысль, подчеркнуть свою оригинальность, или показать, какие авторы именно тебе милы и дороги.
Но язык помогает не только себя выразить, но и понять все то, что вокруг тебя происходит. Это двусторонний процесс. Конечно, диктант - это важно, потому что важно не допускать ошибок. Но мне всегда было интереснее было писать сочинения. И интересно было читать чужие сочинения. И в том числе - и совсем серьезные сочинения, то есть, книги.
- Если человек на лексическом и синтаксическом уровне блестяще осваивает неродной язык, но фонетического совершенства не достигает, если акцент никуда не уходит, это, с вашей точки зрения, проблема, или же это не та вещь, на которой стоит зацикливаться?
- У меня у самой есть тот самый акцент, который, наверное, до конца никогда не исчезнет, хотя в свое время я немало работала над чистотой своего эстонского языка и хотела, чтобы он был идеальным. Но тут нет предела совершенству, и это касается даже и родного языка, ты всегда можешь стремиться красивее и чище говорить и на родном языке.
Но в какой-то момент я перестала смущаться акцента, я подумала, что это логично, что в какой-то мере он остается. Я думаю, что небольшой акцент не должен быть комплексом, в нем может отражаться история вашего овладения языком, история ваших с ним взаимоотношений. Я даже думаю, что это не минус, это в определенном смысле плюс.
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