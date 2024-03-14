В студии Postimees Виктория Ладынская-Кубитс: как отметить День родного языка в Эстонии, если вы русскоязычный?

- В День родного языка в Эстонии на зданиях вывешиваются национальные флаги, а по всей стране проходит ряд приуроченных к празднику мероприятий. В частности, сегодня перед зданием канцелярии президента в Кадриорге третий год подряд пройдут большие литературные чтения. В этой акции обычно принимают многие очень известные общественные и культурные деятели. Насколько волнительное это мероприятие, кто выбирает тексты для чтения?

- Этот день называется Днем родного языка, но, разумеется, многими людьми этот праздник воспринимается именно как День эстонского языка, поскольку датой для него выбран день рождения Кристьяна Яака Петерсона. Должен ли этот праздник на государственном уровне быть именно привязанным к эстонскому языку и культуре (как, например, праздники песни и танца), или же в этот день уместны и площадки для других языков и культур? Ведь известно, например, что в этот день Министерство культуры называет лауреатов премий и за лучшие литературные произведения местных авторов на русском языке…

- Согласно идее учредителей этого знаменательного дня, День родного языка призван напоминать о том, что носители эстонского языка и те, кто его используют, должны хранить его чистоту и обеспечивать развитие. Значит ли это, что сегодняшний праздник больше предназначен для людей с совершенным владением эстонским языком, а тем, кто знает его не на самую высшую категорию, или кто только изучает, сегодня больше подходит роль зрителя, а не активного участника мероприятий? Или же подобных ограничений нет?

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