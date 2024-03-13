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Maxima: налог на лимонад будет способствовать развитию черного рынка

Ангелина Тякер
, журналист
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Налог на лимонад.
Налог на лимонад. Фото: Liis Treimann

По словам представителя магазинов Maxima, налог на лимонад повысит цены на прохладительные и энергетические напитки, тем самым уменьшит их продажи, что в свою очередь уменьшит налоговые поступления в государственную казну.

«В настоящее время потребители чрезвычайно чувствительны к ценам и очень остро реагируют на изменения цен. Мы видим это каждый день. Люди делают свой выбор на грани выживания. Вместо более дорогих, качественных и здоровых продуктов покупают более дешевые, например, вместо мяса - сосиски, вместо качественного шоколада - сахаристую карамель», - написала менеджер по связям с общественностью Maxima Eesti Ингрид Пийрсалу.

Она добавила, что если аргументом в пользу налога на лимонад является здоровье людей, то в свете общего роста цен видно, что при ограниченной покупательной способности людей повышение цен не приводит к более здоровым выборам, скорее наоборот.

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