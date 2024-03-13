Maxima: налог на лимонад будет способствовать развитию черного рынка

«В настоящее время потребители чрезвычайно чувствительны к ценам и очень остро реагируют на изменения цен. Мы видим это каждый день. Люди делают свой выбор на грани выживания. Вместо более дорогих, качественных и здоровых продуктов покупают более дешевые, например, вместо мяса - сосиски, вместо качественного шоколада - сахаристую карамель», - написала менеджер по связям с общественностью Maxima Eesti Ингрид Пийрсалу.