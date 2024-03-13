Домашний клуб Неймара установил мировой рекорд. Но в чем?

Во вторник «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Иттихад» со счетом 2:0 в Лиге чемпионов Азии, одержав 28-ю победу подряд во всех соревнованиях. Тем самым побит рекорд валлийского клуба The New Saints, который в 2016 году выиграл 27 матчей подряд.

Победная серия 18-кратного чемпиона Саудовской Аравии и четырехкратного победителя Лиги чемпионов Азии выглядит следующим образом: 16 игр чемпионата, три кубковых матча и девять игр Лиги чемпионов Азии. За это время команда забила 81 гол, 26 из которых принадлежат бывшему нападающему «Фулхэма» Александру Митровичу.

Помимо Митровича, футболку «Аль-Хиляля» носят несколько известных футболистов: Калиду Кулибали, который в прошлом году стал чемпионом Италии в составе «Наполи», Рубен Невеш, 45-кратный игрок сборной Португалии, Яссин Буну, блиставший за Марокко на Чемпионате мира, бывшая звезда «Лацио» Сергей Милинкович-Савич, бывший вингер «Барселоны» Малкольм и еще один звездный игрок Бразилии Неймар, который отсутствовал на поле с октября из-за травмы и поэтому не внес особого вклада в победную серию.

Главным тренером «Аль-Хиляля» является бывший тренер «Бенфики» и «Фламенго» Хорхе Жезус.

Самые длинные победные серии в истории футбола 28 – «Аль-Хиляль», Саудовская Аравия (2023/24) 27 – «Нью-Сэйнтс», Уэльс (2016) 25 – «Аякс», Амстердам, Нидерланды (1994/95) 24 – «Коритиба», Бразилия (2011) 23 – «Бавария», Германия (2019/20) 22 – «Реал Мадрид», Испания (2014/15) 21 – «Нью-Сэйнтс», Уэльс (2023/24) 21 – «Манчестер Сити», Англия (2020/21) 21 – «Палмейрас2, Бразилия (1996)