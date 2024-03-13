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Кая Каллас в документальном сериалe Netflix вспомнит о холодной войне (1)

rus.postimees.ee
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Каю Каллас можно будет увидеть во второй части нового сериала.
Каю Каллас можно будет увидеть во второй части нового сериала. Фото: Netflix

Сегодня на стриминговой платформе Netflix появится новый девятисерийный документальный сериал «Поворотный момент: Бомба и холодная война» (Turning Point: The Bomb and the Cold War), в котором рассказывается о создании атомной бомбы и распространении ядерного оружия в годы холодной войны, при этом зритель увидит развитие темы вплоть до момента нынешней войны в Украине. В сериале интервью среди прочих дает премьер Эстонии Кая Каллас; ее можно увидеть в начале второго эпизода.

Кая Каллас поделилась новостью в социальных сетях: «Сегодня вышел сериал Netflix о холодной войне, где я объясняю, основываясь на истории Эстонии и моей собственной семьи, почему мы не можем позволить России преуспеть в ее агрессии в Украине».

Кая Каллас сообщила в соцсети, что ее можно увидеть в новом документальном сериале Netflix.
Кая Каллас сообщила в соцсети, что ее можно увидеть в новом документальном сериале Netflix. Фото: Erakogu
Комментарии (1)
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