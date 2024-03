Сегодня на стриминговой платформе Netflix появится новый девятисерийный документальный сериал «Поворотный момент: Бомба и холодная война» (Turning Point: The Bomb and the Cold War), в котором рассказывается о создании атомной бомбы и распространении ядерного оружия в годы холодной войны, при этом зритель увидит развитие темы вплоть до момента нынешней войны в Украине. В сериале интервью среди прочих дает премьер Эстонии Кая Каллас; ее можно увидеть в начале второго эпизода.