Би-би-си рассказывает о тех, чьи фамилии будут в бюллетенях на выборах 15-17 марта 2024 года.
Путин и три его «оппонента» на выборах президента России. Кто эти люди – коротко
Не ведет кампанию, но ведет войну. И хочет продолжать (и воевать, и руководить страной).
Идет на выборы в пятый раз. Два года назад начал кровопролитное вторжение в Украину, аннексировав часть ее территории. МУС в 2023 году выдал ордер на арест Путина в связи с депортацией украинских детей. За свой предыдущий срок переписал Конституцию, обнулив собственные президентские сроки, и усилил политические репрессии внутри России, посадив или вынудив уехать самых заметных оппозиционеров. Вероятно, победит на выборах с результатом около 80% голосов. Нынешние законы позволяют Путину оставаться у власти до 2036 года.
Самый возрастной кандидат в списке. Предлагает «левый поворот в будущее», подчеркивает, что не критикует Путина.
75-летний ветеран КПРФ, депутат Госдумы с более чем 20-летним стажем. Единственной неожиданностью кампании Харитонова стал сам факт его выдвижения на выборы вместо многолетнего лидера партии Геннадия Зюганова. Баллотируется со слоганом «Поиграли в капитализм и хватит».
Рассказывал, что в себе ему нравится «любовь к людям». В интервью говорил журналистам, что не может сказать, чем он лучше Владимира Путина, и обещал не критиковать президента России. В 2022 году попал под западные санкции. Выступал в поддержку «денацификации» Украины.
Единственный из кандидатов, у кого нет сайта.
Депутат от ЛДПР, обвиненный в домогательствах к журналисткам. Строит кампанию на имени умершего основателя партии.
Сменщик Владимира Жириновского на посту главы ЛДПР. Последние восемь лет руководит думским комитетом по международным делам. Организовывал поездки делегаций из Европы в оккупированный Крым - из-за этого еще в 2014-м попал под западные санкции. Дружит с Русской православной церковью, поддерживает вторжение в Украину.
В 2018 году сразу несколько журналисток, в том числе корреспондентка Би-би-си, обвинили его в сексуальных домогательствах. Вся кампания кандидата сфокусирована на личности мертвого Жириновского, дело которого Слуцкий, по его мнению, продолжает.
Кандидат как бы за мир, голосовавший в Госдуме за войну.
Новое лицо новой партии с совсем небольшой известностью. Сооснователь компании Faberlic. Участвовал в выборах мэра Москвы в 2023 году, набрал чуть больше 5%. В войне с Украиной выступает за «мир и переговоры» на «российских условиях».
Голосовал в поддержку аннексии украинских территорий, за что попал под международные санкции. В преддверии выборов получил поддержку части российской оппозиции. Максим Кац посчитал, что Даванков - наиболее приемлемый кандидат для россиян, выступающих против политики Кремля. Сторонники Алексея Навального с такой оценкой не согласны.
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