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Агрессия в адрес матери, бросившей младенца: полиция предупреждает о возможных наказаниях

Александра Саарнийт
, журналист
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Компьютер.
Компьютер. Фото: Dmitri Kotjuh

Хотя полиция полностью осознает, что случай с младенцем, найденным мертвым в Сууре-Ляхтру, вызывает гнев и недоумение общества, они также принимают во внимание и все угрозы, направленные в адрес подозреваемой. В случае необходимости будут предприняты необходимые меры, включая возбуждение дел.

«Монстр». «Убийца». «Животное». «Подожги себя». «Я могу одолжить веревку и помочь завязать узел». «Еще одна причина, почему наказанием в Эстонии должна быть смертная казнь».

Это лишь некоторые из сотен комментариев, написанных в социальных сетях за последние два дня женщине, которая бросила младенца умирать в Сууре-Ляхтру.

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