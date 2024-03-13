Хотя полиция полностью осознает, что случай с младенцем, найденным мертвым в Сууре-Ляхтру, вызывает гнев и недоумение общества, они также принимают во внимание и все угрозы, направленные в адрес подозреваемой. В случае необходимости будут предприняты необходимые меры, включая возбуждение дел.
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Агрессия в адрес матери, бросившей младенца: полиция предупреждает о возможных наказаниях
«Монстр». «Убийца». «Животное». «Подожги себя». «Я могу одолжить веревку и помочь завязать узел». «Еще одна причина, почему наказанием в Эстонии должна быть смертная казнь».