Агрессия в адрес матери, бросившей младенца: полиция предупреждает о возможных наказаниях

Хотя полиция полностью осознает, что случай с младенцем, найденным мертвым в Сууре-Ляхтру, вызывает гнев и недоумение общества, они также принимают во внимание и все угрозы, направленные в адрес подозреваемой. В случае необходимости будут предприняты необходимые меры, включая возбуждение дел.