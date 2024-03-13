От гимназистов ждут заявок на стипендию для обучения в области внутренней безопасности

Стипендия на обучение в области внутренней безопасности была учреждена в 2022 году совместно с Министерством внутренних дел и Академией МВД. Заявки могут подавать с учащиеся 10-12 классов, прошедшие не менее трех курсов по теме внутренней безопасности. Стипендия может быть присуждена одному и тому же студенту один раз. Общая сумма стипендий составляет 5000 евро в 2024 году, распределением фонда среди претендентов займется стипендиальная комиссия.

Заявки можно подавать до 1 мая на адрес электронной почты sisekaitseope@sisekaitse.ee. Стипендиальная комиссия рассмотрит поданные заявки в течение месяца и внесет предложение министру внутренних дел о назначении стипендиатов, которые будут подтверждены не позднее начала июня. Стипендиатов будут чествовать на выпускном торжественном акте в Академии МВД.

Факультатив по внутренней безопасности в год выбирает более 700 учеников

Обучение в области внутренней безопасности является факультативным предметом на уровне гимназии, цель которого - дать учащимся знания и навыки, необходимые для спасательной и противопожарной деятельности, охраны общественного порядка, охраны государственной границы, налоговой, таможенной работы, а также работы в тюрьмах. 22 средних школы по всей Эстонии подписали договор о сотрудничестве с Академией МВД, и каждый учебный год более 700 учащихся изучают факультатив по внутренней обороне.

Гимназисты, завершившие учебную программу, получают сертификат или свидетельство, и при поступлении в Академию МВД экзаменационная комиссия присуждает три дополнительных балла кандидату, прошедшему не менее трех курсов подготовки по внутренней безопасности во время учебы в гимназии. Если кандидат прошел хотя бы один курс подготовки по внутренней безопасности, он получает один дополнительный балл. В этом году уже открыт прием документов для поступления в Академию МВД. Прием заявлений на поступление продлится до 1 июля.

Академия МВД готовит спасателей, сотрудников полиции, работников тюрем, налоговых и таможенных органов и ведущих специалистов в области внутренней безопасности на уровне профессионального и прикладного высшего образования, а также магистратуры.