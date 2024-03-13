На следующей неделе жители Таллинна могут бесплатно сдать крупногабаритные отходы

Вице-мэр Йоозеп Вимм отметил, что уже два года в Таллинне раз в квартал проводится акция по сбору крупногабаритного мусора, и каждый раз она находит положительный отклик у горожан.

«Подобные акции дают жителям возможность легко и бесплатно избавиться от крупных и непригодных для использования вещей. Так мы эффективно используем отходы и сокращаем загрязнение окружающей среды мусором. В прошлом году в рамках акции на станции по приёму отходов было свезено около 6600 кубометров крупногабаритных отходов, - рассказал Вимм, подчеркнув, что собираются только непригодные для использования крупногабаритные отходы. - Целые и чистые предметы мебели можно бесплатно передавать на таллиннские станции по приёму отходов круглый год, чтобы подарить им новую жизнь».

Хотя вывоз крупногабаритного мусора охватывается системой организованного вывоза отходов и эту услугу можно заказать у обслуживающего район предприятия, зарегистрированные жители Таллинна смогут бесплатно сдать крупногабаритные отходы на все городские станции по приёму отходов.

В рамках кампании житель города может бесплатно сдать не более трёх кубометров крупногабаритного мусора, то есть, отходы должны поместиться в прицеп легкового автомобиля. При себе необходимо иметь ID-карту или водительские права. Кампания не распространяется на юридических лиц, в том числе на квартирные товарищества.

Станции по приёму отходов находятся в Пяэскюла (ул. Раба, 40), Рахумяэ (Рахумяэ теэ, 5а), Пярнамяэ (Ристиайа теэ, 8) и Пальяссааре (пер. Пальяссааре, 5). Время работы станций и информацию о приёме прочих отходов можно найти на сайте таллиннского центра обработки отходов.

К числу крупногабаритных отходов относятся: пришедшие в негодность мебель и детали мебели (например, диван, стол, полка); напольные покрытия; матрацы; шторы и карнизы; большие цветочные горшки; вешалки для одежды; зеркала; спортивный инвентарь; велосипеды; сломанные лыжи и санки; детские коляски.

К числу крупногабаритных отходов не относятся: строительный мусор (например, унитаз, раковина, ванна, окна, двери, обои, малярные валики); опасные отходы (например, пустые банки из-под краски, шифер); проблемные отходы (например, детали автохлама, покрышки); металлолом; электроприборы и электроника (например, стиральная машина, телевизор, холодильник, плита); прочие отходы, покрываемые ответственностью производителя.

Дополнительная информация о кампании здесь.