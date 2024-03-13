Таллинн ходатайствует о возможности частичного обучения на русском языке для некоторых классов Ласнамяэской основной школы

Директор школы Милена Погодаева отметила, что обеспокоенность родителей уровнем образования и развития их детей побудила школу обратиться к городу с просьбой о поиске гибкого решения.

«Все наши учащиеся имеют особые образовательные потребности и учатся в специализированных классах. Задача школы состоит в том, чтобы обеспечить каждому учащемуся посильное обучение и развитие, учитывающее его индивидуальные способности. Если обучающиеся в специальных классах дети с особыми образовательными потребностями смогут частично продолжить учебу на русском языке, это поможет им успешнее адаптироваться в процессе перехода на эстоноязычное обучение. При этом будут соблюдены интересы учащихся и созданы оптимальные возможности для развития детей с учетом их потребностей и способностей. Постепенный переход к обучению на эстонском языке поможет снизить напряжение родителей и тревожность школьников», - пояснила Погодаева.

Дети с особыми потребностями, обучающиеся в Ласнамяэской основной школе, сталкиваются с постоянными трудностями в обучении. Их владение родным языком нарушено в разных аспектах, включая произношение, словарный запас, понимание и фонетику. Это означает, что уровень владения эстонским языком тем более не позволит этим детям полностью усвоить учебный материал. Кроме того, у них также нарушены основные когнитивные процессы, такие как память, мышление, внимание и восприятие. Уровень навыков функционального чтения низкий, и у многих диагностированы дислексия, дисграфия и дискалькулия.