Таллиннская городская управа представила в городское собрание проект постановления, в котором ходатайствует перед правительством Эстонии о получении Ласнамяэской основной школой разрешения в 2024/2025 учебном году в первых и четвертых специализированных классах проводить обучение на 70% на эстонском и на 30% - на русском языке.
Таллинн ходатайствует о возможности частичного обучения на русском языке для некоторых классов Ласнамяэской основной школы
По словам вице-мэра Андрея Канте, учащиеся Ласнамяэской основной школы - дети с особыми образовательными потребностями, которым сложно учиться даже на родном языке. Они нуждаются в особой поддержке и индивидуальном подходе, передала пресс-служба горуправы.
«Мы неоднократно подчеркивали, что входящие в целевую группу перехода дети с особыми потребностями нуждаются в особом внимании. Для нас очень важно, чтобы в отношении перевода таких детей на эстонский язык обучения применялся гибкий подход, который поддержит развитие детей и их способность справляться с учебой и в будущем, - пояснил Канте. - Из-за своих особых потребностей ученики Ласнамяэской основной школы испытывают постоянные трудности в учебе, их владение родным языком также нарушено. Учитывая особенности этих учащихся, Ласнамяэская основная школа и попечительский совет внесли городу предложение продолжить частичное преподавание на русском языке в первых и четвертых специализированных классах на уровне 30 процентов».
В Ласнамяэской основной школе учатся дети с особыми образовательными потребностями, которые зафиксированы в медицинских документах и решениях внешкольной консультативной комиссии. Однако комиссия не представила в своих решениях никаких рекомендаций относительно языка обучения.
На данный момент она не принимает ходатайства об оценке того, посильно ли для учащегося с особыми образовательными потребностями обучение на эстонском языке с учетом особенностей его развития. Поскольку внешкольная консультативная комиссия в настоящее время не рассматривает ходатайства родителей, оценка способности учащихся получать образование на эстонском языке основывается на экспертной оценке опорных специалистов школы.
Директор школы Милена Погодаева отметила, что обеспокоенность родителей уровнем образования и развития их детей побудила школу обратиться к городу с просьбой о поиске гибкого решения.
«Все наши учащиеся имеют особые образовательные потребности и учатся в специализированных классах. Задача школы состоит в том, чтобы обеспечить каждому учащемуся посильное обучение и развитие, учитывающее его индивидуальные способности. Если обучающиеся в специальных классах дети с особыми образовательными потребностями смогут частично продолжить учебу на русском языке, это поможет им успешнее адаптироваться в процессе перехода на эстоноязычное обучение. При этом будут соблюдены интересы учащихся и созданы оптимальные возможности для развития детей с учетом их потребностей и способностей. Постепенный переход к обучению на эстонском языке поможет снизить напряжение родителей и тревожность школьников», - пояснила Погодаева.
Дети с особыми потребностями, обучающиеся в Ласнамяэской основной школе, сталкиваются с постоянными трудностями в обучении. Их владение родным языком нарушено в разных аспектах, включая произношение, словарный запас, понимание и фонетику. Это означает, что уровень владения эстонским языком тем более не позволит этим детям полностью усвоить учебный материал. Кроме того, у них также нарушены основные когнитивные процессы, такие как память, мышление, внимание и восприятие. Уровень навыков функционального чтения низкий, и у многих диагностированы дислексия, дисграфия и дискалькулия.
Прогнозируемое количество учеников в первых специальных классах Ласнамяэской основной школы - 30, в четвертых специализированных классах - 36 человек, для 18 из них составлена индивидуальная программа по всем предметам.
С 1 сентября 2024 года начнется постепенный переход на эстоноязычное обучение, в ходе которого на эстонский язык обучения перейдут все первые и четвертые классы общеобразовательных школ. Среди прочих на эстонский язык перейдет и русскоязычная Ласнамяэская основная школа, где учатся дети с особыми образовательными потребностями.
Согласно Закону об основной и школе и гимназии, а также поправкам к другим законам, при обучении учащегося с особыми образовательными потребностями вместо эстонского языка может использоваться другой язык, если внешкольная консультативная комиссия при назначении рекомендации по усиленной поддержке или специальной поддержке сочтет, что обучение на эстонском языке непосильно для учащегося из-за особенностей его развития.
Город Таллинн не ходатайствует о подобном исключении для какой-либо другой муниципальной школы и продолжит предпринимать активные шаги для эффективного перехода на обучение на эстонском языке. Этот процесс будет осуществляться в соответствии с планом действий по переходу на обучение на эстонском языке, утвержденным Таллиннской городской управой 11 октября 2023 года.