Семья с четырьмя детьми, проживавшая в деревне Сыресте волости Канепи, проснулась в ночь на понедельник от взрыва топливного бака микроавтобуса. Благодаря тому, что сохранилась видеозапись, отец семейства смог рассказать, что первый взрыв произошел в водительской части загоревшегося автобуса - там, где находится аккумулятор автомобиля.
Многодетная семья, проснувшаяся от взрыва, потеряла в огне свой дом
«Взрыв произвел сильный грохот», - вспоминает Ристо Луксепп, по словам которого, загоревшийся автомобиль находился рядом с домом, а семья спала на той же стороне дома. Просматривая видео записи, он сказал, что к моменту, когда семья проснулась, микроавтобус горел уже 40 минут.
Когда семья обнаружила пожар, в доме еще не было дыма. «Когда я вышел из дома, дом еще не горел, - рассказал мужчина, потерявший дом. - Но когда я пошел за курткой, ботинками и ключами, коридор дома и другие места уже были плотно заполнены дымом».
Через десять минут отремонтированный дом, по словам отца семейства, был полностью охвачен пламенем. По его словам, спасатели прибыли на место примерно через 15 минут после звонка. То есть незадолго до двух часов ночи.
Пожар был потушен к раннему утру. Утром пожарные снова приехали на место происшествия, чтобы потушить начавшие дымить очаги огня в стене.
Семье, проживавшей в доме, удалось выбраться оттуда невредимой, однако в результате пожара здание было уничтожено, а в огне остался ряд предметов, необходимых для повседневной жизни. Специалист по культуре и связям с общественностью волостной управы Канепи Керли Коор подтвердила в понедельник, что семья, оставшаяся без дома, обратилась в управу за помощью в получении одежды.
«Люди были очень отзывчивы, и сейчас у нас уже много одежды, - был благодарен вчера отец семейства, но в то же время отметил, что одежду приносят огромными мешками, и ее уже некуда складывать. - Дети быстро растут, и постоянно нужна новая одежда - было бы разумно, если бы мы могли купить подходящую одежду сами».
Волостная управа также считает, что сейчас шестерым членам семьи нужна скорее финансовая поддержка. «Чтобы мы могли сами решить, что для нас разумнее, и приобрести новый микроавтобус. Мы все-таки живем в сельской местности, и наш предыдущий девятиместный автобус был уничтожен в огне», - отметил отец семейства.
Работодатель предоставил Луксеппу, работающему в сельском хозяйстве, на данный момент свободные дни. Мать семейства - домохозяйка. «Одному ребенку исполняется два года, другому только что исполнилось три, - рассказал отец, добавив, что из старших детей одному 10, а другому 11 лет. - Сейчас мы живем в Выру, то у родителей жены, то у моей мамы».
Отец семейства подтвердил, что у них есть планы по восстановлению дома в деревне Сыресте. «На дом была страховка, и сейчас это уже решается, - добавил он. - В какой-то степени наше имущество тоже было застраховано».
Волостная управа Канепи поддерживает связь с семьей и предлагает им помощь в соответствии с потребностями. Люди, желающие и имеющие возможность помочь пострадавшим от пожара, могут это сделать, перечислив сумму на банковский счет матери семейства Анне-Мари Мяннисте (Anne-Mari Männiste) EE752200221068502332.