Многодетная семья, проснувшаяся от взрыва, потеряла в огне свой дом

«Взрыв произвел сильный грохот», - вспоминает Ристо Луксепп, по словам которого, загоревшийся автомобиль находился рядом с домом, а семья спала на той же стороне дома. Просматривая видео записи, он сказал, что к моменту, когда семья проснулась, микроавтобус горел уже 40 минут.

Когда семья обнаружила пожар, в доме еще не было дыма. «Когда я вышел из дома, дом еще не горел, - рассказал мужчина, потерявший дом. - Но когда я пошел за курткой, ботинками и ключами, коридор дома и другие места уже были плотно заполнены дымом».

Через десять минут отремонтированный дом, по словам отца семейства, был полностью охвачен пламенем. По его словам, спасатели прибыли на место примерно через 15 минут после звонка. То есть незадолго до двух часов ночи.

Вероятно, дом загорелся из-за взрыва аккумулятора в микроавтобусе. Фото: Erakogu

Пожар был потушен к раннему утру. Утром пожарные снова приехали на место происшествия, чтобы потушить начавшие дымить очаги огня в стене.

Семье, проживавшей в доме, удалось выбраться оттуда невредимой, однако в результате пожара здание было уничтожено, а в огне остался ряд предметов, необходимых для повседневной жизни. Специалист по культуре и связям с общественностью волостной управы Канепи Керли Коор подтвердила в понедельник, что семья, оставшаяся без дома, обратилась в управу за помощью в получении одежды.