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Непредсказуемая жизнь двух украинок в летней столице

Анника Аувяэрт
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Татьяна, приехавшая из Харькова, второго по величине города Украины, ценит покой крошечного Пярну. Девятилетний Дэниель освоился в городе: у него здесь есть интересы, друзья.
Татьяна, приехавшая из Харькова, второго по величине города Украины, ценит покой крошечного Пярну. Девятилетний Дэниель освоился в городе: у него здесь есть интересы, друзья. Фото: Mailiis Ollino

Лариса Тризна и Татьяна Подольская бежали со своими детьми от ужасов войны в Украине. Они не думали, что уедут больше чем на несколько недель. К настоящему моменту их временная, незапланированная жизнь здесь, в Эстонии, длится уже два года.

Сыновья Ларисы учатся сразу в двух школах, потому что, вернувшись домой к отцу и брату, хотят продолжить обучение вместе с одноклассниками. Татьяна сомневается, сможет ли она когда-нибудь снова чувствовать себя в безопасности в родном городе.

По состоянию на конец февраля в Эстонии проживают 35 006 украинских военных беженцев, имеющих действующий срочный вид на жительство. В Пярнуском уезде их 1909.

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