Непредсказуемая жизнь двух украинок в летней столице

Татьяна, приехавшая из Харькова, второго по величине города Украины, ценит покой крошечного Пярну. Девятилетний Дэниель освоился в городе: у него здесь есть интересы, друзья.

Лариса Тризна и Татьяна Подольская бежали со своими детьми от ужасов войны в Украине. Они не думали, что уедут больше чем на несколько недель. К настоящему моменту их временная, незапланированная жизнь здесь, в Эстонии, длится уже два года.