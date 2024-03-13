Лариса Тризна и Татьяна Подольская бежали со своими детьми от ужасов войны в Украине. Они не думали, что уедут больше чем на несколько недель. К настоящему моменту их временная, незапланированная жизнь здесь, в Эстонии, длится уже два года.
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Непредсказуемая жизнь двух украинок в летней столице
Сыновья Ларисы учатся сразу в двух школах, потому что, вернувшись домой к отцу и брату, хотят продолжить обучение вместе с одноклассниками. Татьяна сомневается, сможет ли она когда-нибудь снова чувствовать себя в безопасности в родном городе.