Говорящие по-русски мошенники начали звонить клиентам в Эстонии от имени Telia

Обычно мошенники называют себя сотрудниками Telia и предупреждают, что у абонента возникли проблемы с договором с оператором связи.

Например, некоторым клиентам звонят и сообщают, что срок действия их договора с Telia истек, и чтобы продолжить пользоваться услугами Telia, клиент должен идентифицировать себя в подозрительной онлайн-среде, используя приложения - либо мобильный ID, либо Smart ID.

По имеющейся на данный момент информации, такие звонки в основном совершаются на русском языке, номер телефона с помощью компьютерной программы подделывается, так что у абонента создается впечатление, что звонок поступает из Эстонии. В действительности такие звонки поступают из-за границы.

Менеджер по рискам Telia Андреас Мейстер напомнил, что Telia подобных звонков не совершает и не просит своих клиентов вводить пароли и коды. «Никогда и никому не следует раскрывать свои PIN-коды или пароли, будь то по телефону, с помощью SMS или по электронной почте», - напомнил Мейстер.