Союз музеев Эстонии в среду в открытом письме министру культуры Хейди Пурга предложил отозвать нарвских депутатов горсобрания Вадима Орлова и Алексея Мяги из совета Нарвского музея.
Союз музеев Эстонии потребовал сменить состав совета Нарвского музея
Орлов и Мяги потребовали объяснений от директора Нарвского музея по поводу листовок, разложенных по почтовым ящикам жителей Нарвы с изображением разбомбленных советской армией школ в Нарве в 1944 году и в Украине в 2022 году и объясняющих, что Россия всегда совершала военные преступления.
«Мы с удивлением прочитали упреки членов совета Нарвского музея Вадима Орлова и Алексея Мяги в адрес директора музея Марии Сморжевских-Смирновой по поводу выставки "Нарва 44" и сопутствующей рассылки информационных листовок жителям Нарвы», - говорится в заявлении Союза музеев.
«Мы не считаем правильным, что члены совета, назначенные представителями собственника, выражают антиэстонские настроения и мнения, а также подстрекают людей к враждебным действиям через социальные сети", - добавил в своем письме Союз музеев.
В письме, направленном министру культуры Хейди Пурга, мэру Нарвы Яану Тоотсу и председателю правления Нарвского музея, Союз музеев предложил правлению рассмотреть вопрос об отзыве своих членов и назначении новых в соответствии с эстонским законодательством.
Союз музеев считает важным подчеркнуть, что Нарвский музей был основан Эстонским государством и городом Нарва на паритетных началах и что деятельность музея основана на официальных эстонских позициях, в том числе на поддержке позиции Эстонского государства по войне в Украине.
«Миссия музея заключается в решении острых вопросов и актуальных проблем общества, в служении сообществам и поддержке принятых в обществе ценностей. Именно этим и занимается Нарвский музей», - добавил Союз музеев Эстонии.
7 марта члены совета Нарвского музея, депутаты горсобрания Нарвы Вадим Орлов и Алексей Мяги направили директору музея Марии Сморжевских-Смирновой обращение с просьбой дать разъяснения по поводу листовок, разложенных по почтовым ящикам жителей Нарвы. На листовках были изображены разбомбленные советской армией школы в Нарве в 1944 году и в Украине в 2022 году, в которых объяснялось, что Россия всегда совершала военные преступления.
Флайеры предназначались для рекламы выставки «Нарва 44», посвященной бомбардировке Нарвы российской авиацией в марте 1944 года.
Члены Совета заявили, что они не поняли, какое отношение содержание листовок имеет к работе музея. Они задались вопросом, как деятельность Нарвского музея связана с событиями в Украине, и усомнились в том, что цели листовок связаны с целями музея.