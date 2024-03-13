Союз музеев Эстонии потребовал сменить состав совета Нарвского музея

Орлов и Мяги потребовали объяснений от директора Нарвского музея по поводу листовок, разложенных по почтовым ящикам жителей Нарвы с изображением разбомбленных советской армией школ в Нарве в 1944 году и в Украине в 2022 году и объясняющих, что Россия всегда совершала военные преступления.

«Мы с удивлением прочитали упреки членов совета Нарвского музея Вадима Орлова и Алексея Мяги в адрес директора музея Марии Сморжевских-Смирновой по поводу выставки "Нарва 44" и сопутствующей рассылки информационных листовок жителям Нарвы», - говорится в заявлении Союза музеев.

«Мы не считаем правильным, что члены совета, назначенные представителями собственника, выражают антиэстонские настроения и мнения, а также подстрекают людей к враждебным действиям через социальные сети", - добавил в своем письме Союз музеев.

В письме, направленном министру культуры Хейди Пурга, мэру Нарвы Яану Тоотсу и председателю правления Нарвского музея, Союз музеев предложил правлению рассмотреть вопрос об отзыве своих членов и назначении новых в соответствии с эстонским законодательством.

Союз музеев считает важным подчеркнуть, что Нарвский музей был основан Эстонским государством и городом Нарва на паритетных началах и что деятельность музея основана на официальных эстонских позициях, в том числе на поддержке позиции Эстонского государства по войне в Украине.