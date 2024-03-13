«Новости в 7» за 13 марта: финансовые знания растут, сбережения — нет; сколько и на что тратят деньги депутаты Рийгикогу; учим язык цветов и букетов; ароматное чудо — флорентийское аромасаше

Сегодня в выпуске:

- Каждый второй житель Эстонии находится в уязвивом финансовом положении - у них мало или вообще нет сбережений и туманные перспективы на будущее. И хотя согласно опросам уровень грамотности населения в сфере финансов растет, отданные мошенникам в прошлом году рекордные суммы заставляют в этом сомневаться

- Это важно: к 2030-му году объемы продаваемого в Эстонии биотоплива должны увеличиться в четыре раза; «Хотели сделать отбивную» - в Литве напали с молотком на соратника Навального Леонида Волкова

- Один миллион евро в качестве компенсаций расходов потратили за 9 месяцев прошлого года депутаты Рийгикогу. На что уходят деньги налогоплательщиков, кто из народных избранников самый экономный, а кто - транжира, разбирался наш корреспондент

- Люди с давних времен передают различную информацию с помощью цветов. Разные народы по-своему толкуют этот язык, который продолжает изменяться и по сей день. О том, что означают те или иные цветы - узнавала наш корреспондент

- Это интересно: в какие страны больше всего любят летать авиапассажиры; Таллинн вновь вошел в десятку европейских городов будущего; на дорогах Ида-Вирумаа замечено семейство лосей

- Этот маленький душистый аксессуар способен не просто изменить к лучшему атмосферу в вашем доме, но и подарить прекрасное настроение на долгое время. Наша съемочная группа училась изготавливать уникальное флорентийское аромасаше

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 13 марта.