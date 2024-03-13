УРМАС РЕЙНСАЛУ ⟩ Встретился с министром Лаанетом и генеральным прокурором Пармасом – кто-то лжет

Для прояснения ситуации в возникшем кризисе сегодня «Отечество» предложило в Рийгикогу создать комиссию по расследованию. Это предложение вчера сделал также председатель Государственного суда. Мы должны выяснить, что на самом деле произошло в этом скандале.

Кризис правового государства

Еще один удивительный аспект. Лаанет отрицает, что обсуждал увольнение Пармаса с третьими лицами, не являющимися сотрудниками Минюста. Однако Пармас сообщил, что в феврале к нему пришел Эрки Аавик, не имеющий отношения к сфере юстиции, который говорил о решении проблемы для Калле Лаанета через уход Пармаса с должности генерального прокурора и переход на новую должность.

Детали встречи были интересны. Это заставляет задаться вопросом: кто на самом деле занимается делами правоохранительных органов в нашем государстве?

Надавливая на Пармаса с целью его увольнения, Лаанет, кроме того, ссылался на свою позицию на определенном уровне видения, который решает, кто и на какой должности находится. Что это за загадочный уровень в нашем государстве?

Подводя итог: это кризис правового государства. Это проблема растущего характера, которая сама по себе не решится. К сожалению, от премьер-министра мы слышим только формальные тезисы, а не содержательную оценку.