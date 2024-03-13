В основных вопросах, касающихся фактов, их точки зрения различаются как день и ночь, делится Урмас Рейнсалу («Отечество»).
УРМАС РЕЙНСАЛУ ⟩ Встретился с министром Лаанетом и генеральным прокурором Пармасом – кто-то лжет
Сегодня фракция «Отечества» встретилась с министром юстиции Калле Лаанетом и генеральным прокурором Андресом Пармасом. Могу сказать, что результаты просто поражают.
1. Лаанет утверждает, что в течение нескольких месяцев не давил на генерального прокурора с целью его ухода с должности.
Пармас утверждает обратное.
2. Лаанет подтверждает, что не затягивал назначение одного из прокуроров из-за непонимания политических вопросов.
Пармас утверждает обратное.
3. Лаанет утверждает, что не влиял на проведение следствия в рамках уголовного дела прокуратурой.
Пармас утверждает обратное.
Таких утверждений много. Кто-то лжет. В то же время нельзя сводить этот случай к противостоянию двух людей. Многие следователи прокуратуры выразили недовольство или удивление по поводу действий министра.
Вопиющий конфликт интересов
Пармас подтвердил, что ему не известна причина давления на его увольнение и текущее расследование под надзором. Лаанет в СМИ упомянул дело Пяркна как повод для начала дисциплинарного процесса. Этот случай произошел в январе, но утверждается, что первое давление ъ с целью уйти в отставку произошло уже в декабре. Пармас отметил, что тогда Лаанет указывал на отсутствие политического доверия как причину. Однако генеральный прокурор не является политическим лицом, его срок службы является частью гарантии независимости.
Определенно законно обсуждать недостатки и проблемы в работе прокуратуры. Однако ситуация стала абсурдной: несколько прокуроров утверждают, что Лаанет вел себя неподобающе. Спустя 24 часа после этих заявлений в общественном пространстве Лаанет начинает расследование деятельности прокуратуры. Это вопиющий конфликт интересов.
Для прояснения ситуации в возникшем кризисе сегодня «Отечество» предложило в Рийгикогу создать комиссию по расследованию. Это предложение вчера сделал также председатель Государственного суда. Мы должны выяснить, что на самом деле произошло в этом скандале.
Кризис правового государства
Еще один удивительный аспект. Лаанет отрицает, что обсуждал увольнение Пармаса с третьими лицами, не являющимися сотрудниками Минюста. Однако Пармас сообщил, что в феврале к нему пришел Эрки Аавик, не имеющий отношения к сфере юстиции, который говорил о решении проблемы для Калле Лаанета через уход Пармаса с должности генерального прокурора и переход на новую должность.
Детали встречи были интересны. Это заставляет задаться вопросом: кто на самом деле занимается делами правоохранительных органов в нашем государстве?
Надавливая на Пармаса с целью его увольнения, Лаанет, кроме того, ссылался на свою позицию на определенном уровне видения, который решает, кто и на какой должности находится. Что это за загадочный уровень в нашем государстве?
Подводя итог: это кризис правового государства. Это проблема растущего характера, которая сама по себе не решится. К сожалению, от премьер-министра мы слышим только формальные тезисы, а не содержательную оценку.