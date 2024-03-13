Министерство финансов планирует повышение налога на льготное использование автомобилей

Лийвамяги заявила во вторник в Рийгикогу во время обсуждения законопроекта об автомобильном налоге, что специальные льготы необходимо привести в соответствие с современными условиями и ростом уровня жизни.

«Пересмотр спецльгот на автомобили проводится вместе с пересмотром компенсации, выплачиваемой за использование личного автомобиля [в деловых целях], предельные ставки налоговых вычетов для которых были установлены в 2014 году и нуждаются в обновлении. Поскольку стоимость владения и использования автомобиля выросла, необходимо обновить оба варианта - как размер специальной льготы, так и компенсацию за использование личного автомобиля», - сказала она.