Палата представителей поддержала законопроект, допускающий блокировку тиктока в США

В нижней палате за проект проголосовали 352 конгрессменов, против - 65.

Законопроект позволяет ввести запрет на TikTok в магазинах приложений до тех пор, пока платформа, которой пользуются около 170 миллионов американцев, не будет выведена из материнской компании - китайской ByteDance.

Законодатели утверждают, что ByteDance имеет связи с китайской компартией, однако компания отрицает это.

Власти США уже пытались ограничить доступ к приложению, ссылаясь на риски для национальной безопасности.

Президент США Джо Байден заявил, что подпишет законопроект, если он пройдет в Сенате.

Если это случится, у ByteDance будет чуть больше пяти месяцев с момента его принятия, чтобы выполнить требования.

TikTok попал под микроскоп американских законодателей в связи с тем, как его алгоритм отбирает контент для пользователей по самым разным вопросам, начиная от подростковой депрессии и заканчивая конфликтом на Ближнем Востоке.

Американские чиновники утверждают, что, будучи китайской компанией, TikTok потенциально дает Пекину возможность собирать данные об американцах и влиять на общественное мнение. С платформой законодатели борются уже несколько лет.

Противники законопроекта заявили, что правительство не должно заниматься запретом бизнеса, и высказали опасения по поводу свободы слова. Они также заявили, что TikTok предпринял ряд шагов, чтобы смягчить опасения американских властей, в том числе обеспечил хранение всех данных американских пользователей на территории страны, а не за рубежом.