В честь Дня родного языка в Эстонии 14 марта будут вывешены флаги

Поднять эстонский флаг в этот день могут все желающие. Флаги поднимают с восходом солнца или не позднее восьми утра и опускают с заходом солнца. Если флаг на ночь не убирается, его необходимо подсветить.

В День родного языка перед зданием канцелярии президента в Кадриорге третий год подряд пройдет большое чтение. Чтения начнутся с восходом солнца в 6:39, тексты на эстонском языке будут звучать до заката, до 18:22.

По традиции в 10:25 на Vikerraadio начнется e-диктант, который можно будет написать на сайте этого радиоканала etteytlus.err.ee.

Празднование Дня родного языка также включает выбор языкового акта года. В языковом конкурсе года есть два приза: главный приз и народный приз. Обладатель главного приза будет определен министром образования и науки Эстонии, а народная премия - общественным голосованием. Победители будут объявлены в Тарту в Министерстве образования и науки 15 марта.

День родного языка посвящен эстонскому языку и его сохранению и отмечается в день рождения поэта Кристьяна Яака Петерсона. Инициатором празднования стал школьный учитель и языковед Мейнхард Лакс. В 1999 году День родного языка был объявлен знаменательной датой.