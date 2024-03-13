Служба госбезопасности Литвы: нападение на Волкова, вероятно, организовано Кремлем

«Вероятно, что нападение на сотрудника ФБК (Фонда борьбы с коррупцией - прим. ред.) Леонида Волкова в Вильнюсе 12 марта 2024 года - это операция, организованная и проведенная Россией, цель которой - остановить реализацию российских оппозиционных проектов, связанных с предстоящим недемократическим президентскими выборами в России», - говорится в комментарии ДГБ СМИ.

Разведка называет вероятными сценарии, в которых вероятность составляет от 50 до 75%.

По данным ДГБ, кремлевский режим рассматривает оппозиционный Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) как наиболее опасную оппозиционную силу, способную оказать реальное влияние на внутренние процессы в России.

По данным литовской разведки, Кремль регулярно собирает информацию о членах организации, проживающих за рубежом, и организует нападения, ставящие под угрозу их жизнь или здоровье.

«Список потенциальных объектов операции очень широк: политики и общественные деятели, активно действующие против правящего кремлевского режима, их имущества, исторических памятников, символов государственности, объектов инфраструктуры, культурных и образовательных учреждений», - говорится в сообщении ДГБ.

По данным ведомства, с весны 2023 года структуры кремлевского режима активно проводят психолого-информационные операции против стран Балтии, в том числе кинетические действия.

По данным разведки, эти операции направлены на создание паники в обществах стран Балтии и прекращение невыгодной кремлевскому режиму деятельности.