Евросоюз создает фонд помощи Украине на пять миллиардов евро

В прошлом году глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил создать в рамках Европейского фонда мира (внебюджетного инструмента, созданного в марте 2021 года) новую схему помощи Киеву - Фонд помощи Украине - с бюджетом до 5 миллиардов евро в год в течение следующих четырех лет.

Однако страны-члены ЕС погрузились в дебаты по поводу реформы и условий предоставления будущей помощи.

Франция и Германия долго не могли согласовать новые правила: Париж настаивал, чтобы фонд оплачивал только совместно закупаемое оборудование, произведенное в странах ЕС, а Берлин просил, чтобы из его взноса в фонд вычиталась вся стоимость немецкой военной помощи Украине, а не 40-50%.

Другие члены ЕС, в первую очередь страны Балтии и Польша, в последнее время закупившие много оборудования для передачи Украине, хотели введения довольно длительного переходного периода, прежде чем фонд прекратит возмещать эти пожертвования и начнет фокусироваться исключительно на совместных закупках.

Во вторник появились сообщения, что стороны смогли достичь компромисса, который позволяет проявлять определенную гибкость в отношении правил закупки оружия и учитывать индивидуальную помощь отдельных стран, в то же время не разрешая им учитывать стоимость переданного оборудования целиком при расчете их выплат в фонд.

Во вторник также стало известно, что новый пакет помощи Украине выделит Дания: она отправит Киеву снаряды и артиллерийские системы на сумму 336 млн долларов.