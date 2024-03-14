Глава языковой школы: «Сдать эстонский и получить бумажку – это совершенно нормальная мотивация»

- Наверное, вас хорошо встретили.

- Да, среда была благоприятной, дружелюбной. Все относились очень позитивно, никакого неприятного фона. Я видела, что люди хотят дружить, объединяться, помогать. Ко мне очень трепетно относились, и это побуждало учить язык с уважением и готовностью его освоить.

Анастасия Полуботко - основательница школы Saan targaks. Фото: личный архив

- Раньше вам тоже хорошо давались языки?

- Английский меня заставляли учить, у меня была в Москве школа с углубленным изучением, в Эстонии бы сказали – с погружением. Французский вообще терпеть не могла – это было очень в тягость. Я пропускала при каждом удобном случае. В России ведь как: зачем учить языки, если ты по определению обходишься русским везде, и тебе больше вообще ничего не надо.

- Вы упомянули, что готовились стать музыкантом. Наверное, музыкальный слух помогал при изучении языка?

- Всякий раз, когда я говорю, что занималась музыкой, люди начинают приписывать мне какой-то абсолютный слух и выдающиеся способности. А на самом деле у меня с музыкой не складывалось, потому что у меня плохой слух. Я не слышу высоту, тональность, изменение высотности! У меня были с этим очень большие проблемы!

- Все равно наработки пригодились. Любая школа – это форма жизни, близкая музыке, ведь музыке учат или учатся. Школа - это ваш проект?