Управа Пыхья-Таллинна предлагает юридические консультации по вопросам квартирных товариществ

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, на консультации приглашаются жители района, у которых есть вопросы по теме работы квартирных товариществ. «Мы заметили, что жители района чаще обращаются в управу с проблемами, связанными с квартирными товариществами. Учитывая увеличение числа обращений и их сложность, стало понятно, что необходима помощь специалиста. Прием юриста районной управы проходит по понедельникам с 10 до 16 часов», — сказала Пихлап.

Прием юриста управы Пыхья-Таллинна проходит с 11 марта в здании управы Пыхья-Таллинна (Кари, 13) с 10:00 до 16:00. Желающий прийти на консультацию просят заранее зарегистрироваться по телефону 645 7031.

Также в этом году Таллинн предлагает жителям бесплатные юридические консультации. Мероприятия проходят в каждом районе города. В управе Пыхья-Таллинна (Кари, 13) консультации состоятся 21 марта с 9 до 14 часов и 13 июня с 13 до 18 часов. В эти дни желающие могут получить бесплатную консультацию и по вопросам, которые не касаются квартирных товариществ. Дополнительная информация: www.tallinn.ee/oigusnoustamine