В этом году в серии лыжных гонок Estoloppet на различных этапах и дистанциях приняли участие более 8000 участников. Всего с момента создания Estoloppet было проведено 123 марафона, в которых бессменно принимали участие четыре отважных лыжника: Арво Рая, Сулев Муру, Каарел Тосс и Индрек Пак.
А вы в их числе? Опубликована любопытная статистика популярнейшего лыжного марафона
В детских уроках Mini Estoloppet и Ski bus приняли участие 763 ребенка.
По словам руководителя серии Estoloppet Куннара Кару, цель привлечь на Эстонские тропы здоровья больше лыжников, чем в прошлом году, была достигнута. Тон здесь, разумеется, задал Тартуский марафон, отмечавший большой юбилей.
И хотя зима предложила организаторам нескольких марафонов серии серьезные испытания, они сумели найти решения и все этапы состоялись.
«Отдельно отмечу марафон Тамсалу-Неэрути, который переехал в Алутагузе, и марафон Хаанья, где над созданием лыжни работали всей общиной. Добровольцы вызвались помочь лопатами и оборудованием, чтобы марафон в их родном поселке обязательно состоялся и подарил участникам яркие впечатления. Отзывы лыжников нас тоже впечатлили - такой бурной похвалы от эстонцев я еще в своей жизни не встречал», - сказал руководитель серии Estoloppet.
Куннар Кару считает, что выбранное в этом сезоне направление популяризации национальных видов спорта находится на правильном пути.
«Планы на новый сезон составлены, и мы уверенно идем вперед. В нашей команде профессионалы, которые делают все для того, чтобы самые захватывающие лыжные мероприятия могли проходить по всей стране. Мы также продолжим уроки обучения катаниям на лыжах для детей – они доставили детям много радости и придали им больше смелости и уверенности».
Куннар Кару считает, что если народные спортивные мероприятия заставляют людей чаще выходить на улицу, то все идет правильно.
«Большое спасибо всем спортсменам. И напоминаю, что лыжные гонки серии Estoloppet состоятся и следующей зимой! Если в этом году вы пропустили этап, то его можно будет реализовать в новом сезоне», — подтверждает руководитель серии.