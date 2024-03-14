В Библиотеке Тартуского университета обнаружены платяные вши

В среду днем ​​диваны в вестибюле третьего этажа при ближайшем рассмотрении были покрыты вшами, при этом на всех четырех диванах сидели ничего не подозревающие студенты. Никаких объявлений, предупреждающих о вшах, не было.

«Нам известно о проблеме, мы сразу попробовали почистить диваны более мощным пылесосом. К сожалению, чистка не помогла», - сказала руководитель по связям с общественностью Библиотеки Тартуского университета Хердис Олмару.

Однако сотрудники библиотеки заказали стирку всей мебели паром, потому что это, вероятно, самый эффективный способ избавления от вшей. «Стирка паром произойдет в течение пары дней, - продолжила Олмару. - В среду мы перенесли диваны из вестибюля в отдельную комнату, чтобы дальнейшего распространения паразитов не происходило».

Но почему посетителей не предупредили об опасности? «Мы попытались сразу же решить проблему и надеялись, что первичная чистка с помощью пылесоса поможет, но, к сожалению, этого не произошло», - ответила Олмару.

По словам директора Библиотеки Тартуского университета Кристы Ару, поскольку учреждение является открытым для всех, люди в нестиранной одежде обычно приходят туда, чтобы спрятаться от холода. «К сожалению, мы не можем сортировать людей, но, безусловно, мы делаем замечания, если видим в библиотеке кого-то подобного», - объяснила Ару.

В будущем сотрудники библиотеки, вероятно, будут чаще использовать пар при чистке мебели, ведь проблема возникает уже не в первый раз, и другого способа борьбы со вшами нет. «Конечно, работники делают все от себя зависящее, чтобы люди в грязной одежде не приходили в библиотеку», - заявила Ару.

Вши живут в нижнем белье и верхней одежде, часто между швами, где они также откладывают много яиц. Этот паразит крупнее головных вшей, и его укус тоже вызывает зуд. Однако царапины в результате расчесывания приводят пустулам, кожной сыпи и струпьям.

Головные вши являются основным переносчиком брюшного тифа. В случае с головными вшами важно тщательно постирать одежду и прогладить ее изнутри.