Исследование сточных вод на содержание остатков наркотиков, проведенное осенью в Таллинне и Тарту под руководством Института развития здоровья (TAI), указывает на рост потребления наркотиков в исследуемых городах. Кроме того, в этих городах на рынке появился новый опасный опиоид, пишет Rus.ERR.
Исследование: в Эстонии распространяется новый опасный опиоид
Последнее исследование сточных вод выявило несколько новых психоактивных веществ, в том числе сильнодействующий синтетический опиоид, известный в народе как нитазен. Руководитель отдела по борьбе с наркотиками и наркозависимостью TAI Катри Абель-Олло сказала ERR, что обнаружение нитазена в сточных водах вызывает большую тревогу.
«Нитазен теперь является тем веществом, из-за которого смертность от передозировки в Эстонии снова резко возросла с 2022 года», — сказала Абель-Олло.