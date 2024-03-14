Исследование: в Эстонии распространяется новый опасный опиоид

Исследование сточных вод на содержание остатков наркотиков, проведенное осенью в Таллинне и Тарту под руководством Института развития здоровья (TAI), указывает на рост потребления наркотиков в исследуемых городах. Кроме того, в этих городах на рынке появился новый опасный опиоид, пишет Rus.ERR.