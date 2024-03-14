Ушли из жизни сразу два знаменитых эстонских велосипедиста

Рандмаа родился 12 мая 1941 года в Пярну. В 1957 году он начал заниматься велоспортом под руководством Эви Кыйв-Талмар. На чемпионате Советского Союза в составе «Динамо» в командной гонке на 100 км он выиграл золото в 1961 году, серебро в 1964 году и бронзу в 1966 году.

В 1963 году в составе сборной Эстонии он также завоевал бронзу. В 1960 году Рандмаа стал чемпионом Советского Союза среди юношей в гонке индивидуального старта на 25 км, и в командной гонке на 50 км в составе команды Эстонии, а в 1959 году завоевал серебро в гонке индивидуального старта на 20 км.

Рандмаа был семикратным чемпионом СССР среди динамовцев, победителем велотура «Дружба» 1965 года в составе сборной Эстонии, обладателем третьего места в личном зачете 1966 года. В 1960–1967 годах Рандмаа 14 раз становился чемпионом Эстонии по шоссейным и трековым гонкам и 17 раз входил в состав сборной Эстонии. В 1960 году он стал мастером спорта, а в 1964 году — почетным мастером спорта. В 1968–1969 годах он был тренером по велосипедному спорту «Динамо», а в 1970–1972 годах — заведующим отделением физкультуры специальной школы-интерната в Синде.