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На памятнике Коби Брайанту обнаружили обидные недочеты

rus.postimees.ee
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Монумент Коби Брайанту.
Монумент Коби Брайанту. Фото: ALLISON DINNER

На монументе, установленном в память о знаменитом баскетболисте Коби Брайанте (он погиб в результате крушения вертолета в 2020 году), несколько имен оказались выгравированы с ошибками.

Мемориал, возведенный «Лос-Анджелес Лейкерс», включает, среди прочего, список баскетболистов, которые участвовали в легендарной 81-очковой игре Брайанта против «Торонто Рэпторс».

Но, к сожалению, имена двух игроков оказались неправильно выгравированными. Имя Хосе Кальдерона было написано «Кальдерсон», а Вон Уэйфер оказался Вомом Уэйфером.

«Лос-Анджелес Лейкерс» знают об ошибках.

«Мы узнали об этом пару недель назад и постараемся разрешить ситуацию в ближайшее время», — заявил представитель «Лейкерс» агентству AP.

Брайант всю свою карьеру в НБА - с 1996 по 2016 год - играл за «Лос-Анджелес Лейкерс». Он пять раз становился чемпионом НБА.

К сожалению, Коби Брайант погиб четыре года назад в результате крушения вертолета. В катастрофе погибла также его дочь Джанна Брайант.

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