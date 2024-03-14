На памятнике Коби Брайанту обнаружили обидные недочеты

Мемориал, возведенный «Лос-Анджелес Лейкерс», включает, среди прочего, список баскетболистов, которые участвовали в легендарной 81-очковой игре Брайанта против «Торонто Рэпторс».

Но, к сожалению, имена двух игроков оказались неправильно выгравированными. Имя Хосе Кальдерона было написано «Кальдерсон», а Вон Уэйфер оказался Вомом Уэйфером.

«Лос-Анджелес Лейкерс» знают об ошибках.

«Мы узнали об этом пару недель назад и постараемся разрешить ситуацию в ближайшее время», — заявил представитель «Лейкерс» агентству AP.

Брайант всю свою карьеру в НБА - с 1996 по 2016 год - играл за «Лос-Анджелес Лейкерс». Он пять раз становился чемпионом НБА.

Hm … Kobes Statue mit drei Fehlern? CalderSon, VoM Wafer, DeciCion? What? 😨 pic.twitter.com/5ea6zWuXJ7 — André „Dré“ Voigt (@drevoigt) March 10, 2024

К сожалению, Коби Брайант погиб четыре года назад в результате крушения вертолета. В катастрофе погибла также его дочь Джанна Брайант.