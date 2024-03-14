На монументе, установленном в память о знаменитом баскетболисте Коби Брайанте (он погиб в результате крушения вертолета в 2020 году), несколько имен оказались выгравированы с ошибками.
На памятнике Коби Брайанту обнаружили обидные недочеты
Мемориал, возведенный «Лос-Анджелес Лейкерс», включает, среди прочего, список баскетболистов, которые участвовали в легендарной 81-очковой игре Брайанта против «Торонто Рэпторс».
Но, к сожалению, имена двух игроков оказались неправильно выгравированными. Имя Хосе Кальдерона было написано «Кальдерсон», а Вон Уэйфер оказался Вомом Уэйфером.
«Лос-Анджелес Лейкерс» знают об ошибках.
«Мы узнали об этом пару недель назад и постараемся разрешить ситуацию в ближайшее время», — заявил представитель «Лейкерс» агентству AP.
Брайант всю свою карьеру в НБА - с 1996 по 2016 год - играл за «Лос-Анджелес Лейкерс». Он пять раз становился чемпионом НБА.
Hm … Kobes Statue mit drei Fehlern? CalderSon, VoM Wafer, DeciCion? What? 😨 pic.twitter.com/5ea6zWuXJ7— André „Dré“ Voigt (@drevoigt) March 10, 2024
К сожалению, Коби Брайант погиб четыре года назад в результате крушения вертолета. В катастрофе погибла также его дочь Джанна Брайант.