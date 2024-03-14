«Мы можем говорить о 31 тысяче депортированных детей». Интервью с американцем, расследующим вывоз детей из Украины в Россию

«Для того чтобы расследовать военные преступления, нужно поддерживать в себе иллюзию, что ты сможешь победить, несмотря ни на что, - говорит Рэймонд. - Путин и другие диктаторы пытаются заставить вас усомниться в вашей способности их победить. Пытаются создать впечатление, что борьба безнадежна. И самое действенное сопротивление их безнаказанности - это всегда верить в свою победу».

По словам Рэймонда, когда Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года, в США было много скептиков, говоривших, что это не имеет никакого значения и что он никогда не предстанет перед судом. «А потом я говорил с украинцами, и у них были слезы на глазах, потому что даже если он никогда не окажется в суде, даже ордер на арест - это уже ответ на нашу боль. И для меня этого уже достаточно».

Позже, в июле 2023 года, напоминает Рэймонд, отменилась поездка Путина на саммит БРИКС в ЮАР, где ему грозит арест по ордеру Международного уголовного суда. «Люди стали осознавать, что ордер - это не только инструмент для суда, что он имеет значение и сам по себе», - заключает Рэймонд.