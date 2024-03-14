Низкие цены к лету: Eesti Energia начинает предлагать новый пакет электроэнергии

«Весной переход на биржевую цену происходит автоматически, а, находясь на биржевой цене, клиент может при желании бесплатно поменять пакет или расторгнуть договор. В качестве бонуса в пакет Сезонный стабильный включено страхование, покрывающее ущерб, нанесенный домашним электроприборам в результате сбоя в электроснабжении», – добавила Тохвер.

Включенное в пакет электроэнергии страхование защищает домашние электроприборы от ущерба, вызванного грозой, сбоями в электроснабжении или перегрузкой. Это дает дополнительное чувство уверенности тем, у кого уже есть страхование жилья, поскольку многие полисы страхования не покрывают сбои в электроснабжении или имеют ограниченное покрытие и значительно более высокую сумму собственной ответственности.

Все желающие могут присоединиться к новому пакету электроэнергии с середины апреля. Уже сейчас вы можете подать заявку через сайт Enefit, а также службу поддержки клиентов. Со всеми желающими компания свяжется в апреле.

С 1 мая продавцы электроэнергии перестанут предлагать универсальную услугу, как предписано государством, что означает, что люди смогут выбирать новые пакеты электроэнергии.

Enefit является дочерней компанией Eesti Energia, которая с 1 января 2024 года предлагает прежние энергетические продукты и услуги Eesti Energia: электричество и газ, солнечные решения и решения по накоплению, домашние и общественные решения для зарядки электромобилей Enefit Volt, страхование, готовность к высокоскоростному интернету, электромонтажные работы и решения по отоплению. Все прежние клиенты Eesti Energia с 2024 года являются клиентами Enefit.