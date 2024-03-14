ФОТО ⟩ Огромное гнездо аиста озарило своим светом модный микрорайон

«Pesa», возможно, станет первой частью более крупного проекта общественного городского пространства.

Световая инсталляция, вдохновленная рисунком гнезда аиста, автором которого стала пятилетняя жительница Таллинна Стина, расположена на верхушке давно не используемой осветительной мачты на улице Пеэтри в районе Ноблесснер. Работу можно увидеть как с территории Ноблесснера, так с улицы Каларанна.

Фото: Merko / Tõnu Tunnel

Проект «Pesa» реализован совместной командой дизайнерского агентства Velvet и эстонской студии светового дизайна UN-LIKE. Металлические ветки, изображающие гнездо, сделаны из металлолома со строительных площадок компании Merko и окрашены в тон мачты.

Занимаясь не только строительством, но и развитием жилой недвижимости, Merko активно включается в работу по обустройству окружающего жилые дома городского пространства. Ноблесснер - место со смыслом, и Merko планирует создать здесь новые достопримечательности, используя возможности развития территорий и уважая историю этой местности.

Фото: Merko / Tõnu Tunnel

«Помимо уникальной архитектуры и высокого качества квартир, для людей все большее значение приобретает среда обитания в целом. Чем более неожиданной и самобытной она является, чем больше возможностей предлагает и чем ярче элементы уличного дизайна, тем более привлекательной становится жилая среда. Ноблесснер - прекрасный пример симбиоза истории и инноваций при создании современного городского пространства», - сказал Индрек Тарто, руководитель Merko Kodud.

С 2017 года компания Merko в сотрудничестве с BLRT Group строит в Ноблесснере, на территории исторического завода по производству подводных лодок, жилые дома. На сегодняшний день здесь сдано 505 квартир и 42 коммерческих помещения. Ноблесснер стал портовым городком, открытым для людей и моря, и сейчас проводится архитектурный конкурс на поиск решений для следующих новых жилых зданий и окружающего городского пространства.