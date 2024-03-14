В этом году в Таллинне планируются работы по реставрации или консервации в поясе земляных укреплений Старого города, в церкви Св. Екатерины, а также в развалинах монастыря Пирита. Уже в следующий понедельник, 18 марта, начнется реставрация лестницы Паткуля, ведущей на Тоомпеа, которая из-за работ будет на несколько месяцев закрыта для пешеходов.
В этом году Таллинн отреставрирует несколько исторических объектов в Старом городе
В этом году в Таллинне планируются работы по реставрации или консервации в поясе земляных укреплений Старого города, в церкви Св. Екатерины, а также в развалинах монастыря Пирита. Уже в следующий понедельник, 18 марта, начнется реставрация лестницы Паткуля, ведущей на Тоомпеа, которая из-за работ будет на несколько месяцев закрыта для пешеходов.
По словам вице-мэра Мадле Липпус, цель города – сохранить и адаптировать здешние памятники культуры, исторические здания и археологическое наследие, чтобы отдать должное историческому городскому пространству, которое также создает привлекательную среду для жизни и возможности для бизнеса. «Здоровое архитектурное наследие помогает как местным жителям, так и гостям города прочувствовать долгую историю города, поэтому важно, чтобы памятники сохранялись и обслуживались», - сказала Липпус.
В ходе реставрации лестницы Паткуля, которая продлится до начала сентября, все просевшие и сдвинувшиеся ступени будут установлены на свое место. Также будет сделана новая основа для промежуточных площадок и на них установлено новое покрытие из гранитных плит, отремонтированы водосточные желоба и подпорные стены лестницы, установлены новые плиты настенного покрытия. Будут восстановлены перила лестницы и обновлено освещение. С 18 марта по 1 июня пешеходам невозможно будет пользоваться лестницей, а с 1 июня по 1 сентября для прохода будет открыта половина ширины лестницы. Работы обойдутся в 457 000 евро.
Старейшина центра города Моника Хауканымм отметила, что прошлой осенью исполнилось 120 лет со дня открытия лестницы Паткуля. «Как было обещано после масштабного ремонта подпорной стены Тоомпеа, будет восстановлена и эта лестница почтенного возраста», - сказала старейшина.
В этом году также продолжится третий этап реставрации и благоустройства бастиона Сконе, включающий масштабные каменные работы и восстановление ходов. Работы планируется начать в начале лета, продлятся они до июня следующего года. Кроме того, в этом году будут восстановлены находящиеся в аварийном состоянии казематы бастиона Сконе по адресу Лай, 51. В бастионном поясе Старого города запланирована еще одна крупная работа – реставрация стен Ингерманландского бастиона на всем участке, идущем параллельно улице Тоомпеа. В настоящее время готовится тендер, чтобы начать работы при первой же возможности. На работы в бастионах Сконе и Ингерманландском запланировано почти 1,1 миллиона евро.
Этим летом у церкви Св. Екатерины Таллиннского доминиканского монастыря появится новая крыша. Работы планируется завершить к 1 сентября. Церковь Святой Екатерины - излюбленная концертная площадка, использующаяся соседними школами для проведения мероприятий. Ремонт и обновление крыши церкви Св. Екатерины будет стоить немного более полумиллиона евро.
Из крупных работ за пределами Старого города продолжится консервация развалин монастыря Пирита. В этом году планируется удалить растения и законсервировать северную сторону развалин, включая северный поперечный неф, его крышу и контрфорсы. На следующий этап работ по консервации монастыря Пирита запланировано около четверти миллиона евро.
Кроме того, в этом году на национальных археологических памятниках в Таллинне будут установлены новые эмалированные таблички.