В этом году Таллинн отреставрирует несколько исторических объектов в Старом городе

В этом году в Таллинне планируются работы по реставрации или консервации в поясе земляных укреплений Старого города, в церкви Св. Екатерины, а также в развалинах монастыря Пирита. Уже в следующий понедельник, 18 марта, начнется реставрация лестницы Паткуля, ведущей на Тоомпеа, которая из-за работ будет на несколько месяцев закрыта для пешеходов.

По словам вице-мэра Мадле Липпус, цель города – сохранить и адаптировать здешние памятники культуры, исторические здания и археологическое наследие, чтобы отдать должное историческому городскому пространству, которое также создает привлекательную среду для жизни и возможности для бизнеса. «Здоровое архитектурное наследие помогает как местным жителям, так и гостям города прочувствовать долгую историю города, поэтому важно, чтобы памятники сохранялись и обслуживались», - сказала Липпус.

В ходе реставрации лестницы Паткуля, которая продлится до начала сентября, все просевшие и сдвинувшиеся ступени будут установлены на свое место. Также будет сделана новая основа для промежуточных площадок и на них установлено новое покрытие из гранитных плит, отремонтированы водосточные желоба и подпорные стены лестницы, установлены новые плиты настенного покрытия. Будут восстановлены перила лестницы и обновлено освещение. С 18 марта по 1 июня пешеходам невозможно будет пользоваться лестницей, а с 1 июня по 1 сентября для прохода будет открыта половина ширины лестницы. Работы обойдутся в 457 000 евро.