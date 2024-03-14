Таллинн хочет расширить круг получателей пособия по попечительству

На прошлой неделе Таллиннская городская управа направила в Городское собрание проект постановления, которое изменит порядок выплаты пособия по попечительству и пособия к началу учебного года.

Этими поправками город хочет расширить принципы назначения пособия по попечительству, создав возможность для его выплаты на краткосрочной основе. Если постановление будет принято, у Таллинна появится возможность назначать пособие по попечительству на срок до шести месяцев. Это важно в том случае, если у лица, за которым осуществляется уход, не установлена степень недостатка здоровья, однако имеется ​​краткосрочная потребность в уходе в связи с особой необходимостью, например, из-за ухудшения здоровья.

Обычно пособие по попечительству выплачивается за периодический или постоянный уход за ребенком или взрослым с тяжелой или глубокой степенью недостатка здоровья. Постановление направлено на расширение круга получателей пособия по попечительству.

«Цель пособия по попечительству – обеспечить социальную защиту людям, которые не могут выйти на работу, ухаживая за кем-то из близких, поскольку эту потребность невозможно покрыть, например, за счет услуг, предоставляемых городом. Согласно изменениям, в этом случае город будет платить за попечителя социальный налог, что гарантирует ему как медицинскую страховку, так и непрерывность трудового стажа», – пояснила вице-мэр по социальным вопросам Бетина Бешкина.

Она добавила, что город платит социальный налог за тех, кто не имеет дохода, который можно рассматривать как заработную плату, или кому не гарантирована социальная защита каким-либо иным способом (например, социальный налог, выплачиваемый государством за безработного, пособие, выплачиваемое лицу с частичной или отсутствующей трудоспособностью, пенсия или пособие по уходу за ребёнком).

Заявления о пособии на начало учебного года по-прежнему можно подать через городскую онлайн-среду самообслуживания. Тем, кто хочет сделать это в бумажном виде, с этого года следует подавать заявление в Таллиннский департамент образования, а не в социальный отдел. Таким образом все пособия, связанные с образованием детей и молодежи, будут в ведении департамента образования. Заявление следует подавать один раз, совершеннолетний учащийся делает это самостоятельно.