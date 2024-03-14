Расплата за карьеру: знаменитая горнолыжница живет, постоянно испытывая сильнейшую боль

«Я многим пожертвовала ради лыж, и больше никогда не избавлюсь от боли», - рассказала изданию Sportbild олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира.

Одно из худших падений в карьере американки произошло в Шладминге в 2013 году, когда она при падении порвала все коленные связки. Сейчас хуже всего ситуация с правым коленом: две кости в нем, по сути, трутся друг о дружку.

«До сих пор мне делали операцию каждые 12–14 месяцев, чтобы я вообще могла продолжать двигаться, но теперь ясно, что мне нужно найти лучшее и долгосрочное решение», - сказала Вонн, которая надеется, что искусственный сустав ей поможет.

«Сейчас я раздумываю, где и когда мне провести эту процедуру и какой тип сустава выбрать. Это все крайне сложно», - продолжила американка и дала понять, что планирует лечь под нож в течение ближайшего месяца.

Несмотря на травмы и боль, Вонн не сожалеет ни об одном принятом решении.

«Вероятно, это непопулярное мнение, но это всего лишь часть горнолыжного спорта. Если не хочешь получить травму, не стоит выходить на старт», - сказала Вонн, среди наград которой, помимо упомянутых выше трех золотых, есть еще и три серебряные и пять бронзовых медалей.