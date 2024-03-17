Психолог: трудоголизм – забота о других, а не о себе

«Человеку надо принять решение – я иду на работу или беру больничный. И очень часто это ловушка, которая происходит на фоне амбиций и на фоне неудач: "Как я подведу?" А концепция трудоголизма очень проста: трудоголизм – это возможность позаботиться о других, не о себе. То есть: я выбираю заботу о других, я вкладываю, но я не задумываюсь о том, что чувствует мое тело. А в теле накапливается вина, обида и огромная усталость. И если мы будем так же продолжать, то можем закончить только с ортопедическим корсетом, энергетиками, антидепрессантами и так далее», – сказала психолог.