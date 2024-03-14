В социальных сетях распространяется информация о том, что молодой мужчина с помощью шприца ввел неизвестную жидкость в бутылку с водой в магазине Maxima, расположенном по адресу ул. Вирби, 12 в Таллинне.
Пользователи соцсетей в панике: посетитель Maxima через шприц ввел в бутылку с водой какую-то жидкость
По словам менеджера по безопасности торговой сети Maxima Меэлиса Пеэта, волноваться не стоит: благодаря видео с камер видеонаблюдения товар был сразу идентифицирован и снят с продажи.
«Больше нарушений в магазине этот мужчина не совершал», - подтвердил Пеэт.
Он уточнил, что личность мужчины известна, а информация о его проступке передана в полицию.