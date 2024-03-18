В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о нашей культуре заболеваемости. Почему, даже заболев, многие из нас предпочитают все равно ходить на работу? Идет ли речь исключительно о недостаточной компенсации больничных листов или нередко это явление можно определить как трудоголизм. Эти вопросы обсудят в студии медики, политики и сами работники.
Семейный врач: с температурой 38 и выше оставайтесь дома
В студии разгорелась дискуссия, какую именно температуру можно считать достаточной, чтобы не выходить на работу и отлежаться дома. Исчерпывающий ответ на этот вопрос дал семейный врач Ээро Мерилинд.
«Мы как врачи всегда объясняем: температура 38.2 – это высокая температура, оставайтесь дома. А вот 37.5 – там может быть много разных причин, но сразу определить невозможно, чем человек болеет и как быстро он вылечится, какие лекарства надо принимать. А температура 38 – это вирус, это понятно. Вирус надо лечить, надо сидеть дома и лечиться, а если вы лечиться не будете, то можете получить воспаление легких», – сказал Мерилинд.
Смотрите выпуск передачи «Своя правда» под названием «Болеть нельзя работать» и расставляйте вместе с нами запятые в этой фразе уже в этот понедельник, в 20:30 на телеканале ETV+. Ведущая – Елена Соломина.