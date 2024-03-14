Келли Сильдару возвращается в большой спорт!

«Тот факт, что чемпионат Эстонии в этом году проводится вместе с соревнованиями FIS Open 2024, также выводит чемпионат Эстонии на новый уровень», - сказал Кристьян Колл, исполнительный директор Лыжной федерации.

«Соревнования Международной федерации лыжного спорта (FIS) предъявляют более строгие требования как с точки зрения правил, так и условий: прыжки больше, а также присутствуют лицензированные судьи из-за пределов Эстонии. Также больше иностранных спортсменов привлекает и возможность набрать очки в серии FIS», - добавил Колл.

Сильдару, которая снова участвует в соревнованиях после более чем годичного перерыва, так прокомментировала:

«Я отсутствовала на соревнованиях больше года из-за восстановления после травмы. С одной стороны, это было хорошее спокойное время, но при этом я скучала и по соревнованиям. Я рада тому, что мои первые соревнования пройдут на родине и с нетерпением жду, как все пройдет».

В соревнованиях по биг-эйру каждый участник может выполнить один трюк в каждой попытке. В женской и мужской возрастной группе прыжок больше, а в младшей возрастной группе можно выбрать и меньший прыжок. Всего у каждого участника есть три попытки, победитель определяется по результатам двух разных лучших трюков, причем для получения максимального балла необходимо выполнить трюки в двух разных направлениях из четырех. Лыжники и сноубордисты допускаются на трассу поочередно.