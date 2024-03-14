ВИДЕО ⟩ Лошадь, на коротком поводе бежавшая за машиной, вызвала у горожан беспокойство

В Тарту, на оживленной улице Пуйестеэ, прямо у дороги живет лошадь-тяжеловоз по имени Хермон, которая за последние пару месяцев привлекала к себе много внимания. Хотя многие жители Тарту рады возможности за небольшое пожертвование угостить лошадь морковкой и сделать с ней селфи, защитники животных и даже один член горсобрания серьезно обеспокоены благополучием лошади.