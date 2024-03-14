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ВИДЕО ⟩ Лошадь, на коротком поводе бежавшая за машиной, вызвала у горожан беспокойство

Вейки Ояперв
, журналист
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Лошадь Хермон живет на улице Пуйстеэ в Тарту.
Лошадь Хермон живет на улице Пуйстеэ в Тарту. Фото: Sille Annuk

В Тарту, на оживленной улице Пуйестеэ, прямо у дороги живет лошадь-тяжеловоз по имени Хермон, которая за последние пару месяцев привлекала к себе много внимания. Хотя многие жители Тарту рады возможности за небольшое пожертвование угостить лошадь морковкой и сделать с ней селфи, защитники животных и даже один член горсобрания серьезно обеспокоены благополучием лошади.

В понедельник в социальных сетях начал распространяться видеоролик, на котором владелец лошади Тыну Мяги в целях тренировки прицепил Хермона на коротком поводе к грузовику и они стали участниками дорожного движения. Под видео многие заводчики лошадей и специалисты комментируют, что такое обращение с животным жестоко и несправедливо.

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