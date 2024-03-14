Мики родился в 2015 году. Он поступил в приют Pesaleidja в конце прошлого года из ветклиники PetCity, куда пожилая хозяйка отвезла его на эвтаназию.
Дружелюбный кот чудом избежал смерти и теперь ищет новый дом
Семилетний Мики периодически кричал дома. В ветклинике выяснилось, что у него мочекаменная болезнь.
Ветклиника обратилась за помощью к волонтерам приюта, чтобы сохранить жизнь жизнерадостному и в остальном здоровому коту.
После необходимых процедур и лечения Мики прибыл в приют и теперь ждет новых любящих хозяев.
Мики общительный, у нее доброе сердце. Кот очень привязчивый: будет ждать вас у двери, когда вы вернетесь домой.
На данный момент он живет в приемной семье, где есть маленькие дети.
Выяснилось, однако, что кот испытывает сильный стресс от детских криков, а потому предпочел бы жить в семье без очень маленьких детей.
Он также проявляет большой интерес к растениям, поэтому в доме должны быть только растения, безопасные для кошек.
Мики кастрирован, чипирован и готов к переезду.
Ознакомьтесь с условиями Pesaleidja и предложите Мики новый дом!