Дружелюбный кот чудом избежал смерти и теперь ищет новый дом

Семилетний Мики периодически кричал дома. В ветклинике выяснилось, что у него мочекаменная болезнь.

Ветклиника обратилась за помощью к волонтерам приюта, чтобы сохранить жизнь жизнерадостному и в остальном здоровому коту.

После необходимых процедур и лечения Мики прибыл в приют и теперь ждет новых любящих хозяев.

Мики общительный, у нее доброе сердце. Кот очень привязчивый: будет ждать вас у двери, когда вы вернетесь домой.

На данный момент он живет в приемной семье, где есть маленькие дети.

Выяснилось, однако, что кот испытывает сильный стресс от детских криков, а потому предпочел бы жить в семье без очень маленьких детей.

Он также проявляет большой интерес к растениям, поэтому в доме должны быть только растения, безопасные для кошек.

Мики кастрирован, чипирован и готов к переезду.

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