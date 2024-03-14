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McDonald's вводит на рынок Эстонии уникальные продукты

rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Gargantiopa / Shutterstock.com

В меню McDonald's появятся новые товары.

Согласно исследованию, проведенному исследовательской компанией Norstat и McDonald's в июне 2023 года, эстонцы предпочитают есть вне дома в основном говядину. Чтобы предложить эстонцам новые и уникальные вкусовые ощущения, McDonald's в этом году представит на рынок несколько новых и оригинальных бургеров из говядины. Первый новый гурманский бургер Maestro Metsik BBQ будет доступен с 7 марта в ресторанах McDonald's по всей Эстонии.

Бургер Maestro BBQ.
Бургер Maestro BBQ. Фото: McDonald's
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