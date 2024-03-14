McDonald's вводит на рынок Эстонии уникальные продукты

Согласно исследованию, проведенному исследовательской компанией Norstat и McDonald's в июне 2023 года, эстонцы предпочитают есть вне дома в основном говядину. Чтобы предложить эстонцам новые и уникальные вкусовые ощущения, McDonald's в этом году представит на рынок несколько новых и оригинальных бургеров из говядины. Первый новый гурманский бургер Maestro Metsik BBQ будет доступен с 7 марта в ресторанах McDonald's по всей Эстонии.